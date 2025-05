La nueva ordenanza avala retirar ya 144 terrazas en León sin medios para poder ejecutarlo

El último plazo para subsanar la documentación vence este lunes. Pero tampoco será hoy cuando, al fin, se cierre el periodo para la regularización de los veladores de hostelería. La fecha sí que deja ya en el aire a los 144 establecimientos a los que el Ayuntamiento de León ha advertido en los dos últimos decretos, dictados el 8 y el 22 de abril, de que tienen 10 días para levantar la instalación o se les hará de forma subsidiaria, con la consiguiente factura, porque no han presentado nada, tienen la terraza instalada en la vía pública y no han atendido a los requerimientos municipales.

El ultimátum apenas afecta a una parte de las terrazas, mientras que el resto siguen en el proceso de regularización. Si falta algo, si hay deficiencias, corren otros 10 días más para presentar papeles. El suma y sigue hace que se haya olvidado que la nueva ordenanza marcaba que, «en aras de garantizar una seguridad jurídica, teniendo en cuenta que las empresas instaladoras pudieran experimentar retrasos en instalación y colocación», los negocios contaban con «un plazo nunca superior al 31 de marzo de 2025 para su completa puesta en funcionamiento».

La maraña administrativa se enreda con la falta de personal técnico municipal para atender la avalancha de expedientes de repente. Con 500 solicitudes, como confirmó la semana pasada el alcalde de León, José Antonio Diez, los profesionales no dan abasto para revisar todo. Pero este proceso «tedioso», como calificó el regidor socialista, se agrava además por la decisión municipal de, justo antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, vaciar el grupo de Servicios de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Separ) de la Policía Local de León, que se encargaba de controlar que las instalaciones estuvieran de acuerdo a la normativa. Además, actuaba en eventos como el Monoloco, el Come y Calle o las revisiones de las atracciones de feria, donde ahora tampoco hay personal formado de manera específica.

Sin este grupo especializado, que formaban dos agentes y un mando que han sido reasignados a la Policía de Barrio y a la unidad de Tráfico, la labor de vigilancia de las terrazas se hace de manera indiscriminada con los diferentes agentes que acompañan a los técnicos de inspección de vías. El modo de funcionamiento prescinde de la sistematización, con intervenciones muchas veces de paisano, para pasar a una intervención a discreción.

El guion para intervenir se acopla al avance de los decretos de regularización de terrazas dictados por la Concejalía de Comercio, Consumo y Fiestas. El primero se firmó el 6 de febrero, con 316 establecimientos a los que se reclamaba que presentaran la documentación; el segundo, de 8 de abril, depuró el registro hasta dejar a 116 establecimientos señalados, a los que a partir de Viernes Santo empezó a visitarse para advertirles de que tenían 10 días para quitar los veladores. Como añadido, se sumaron otros 28 bares, cafeterías y restaurantes anotados en el documento del 22 de abril, cuya validez vence este lunes.

El documento advierte a los hosteleros de que «la declaración de extinción de la autorización lleva aparejada la obligación de la persona titular de desmontar la terraza, dejar y reponer el dominio público a su estado original». Los «gastos que se deriven» tienen que correr a su costa y, si no lo hacen, se ejecutará la acción de forma subsidiaria y se les pasará la factura. Muchos saben que no cumplen, pero esperan agotar al máximo la capacidad para rentabilizarse; otros, ni siquiera están ya en activo.

Pero no quiere decir que todas las demás estén ya regularizadas. Aunque sí que han presentado la declaración responsable de cumplir con la normativa o la solicitud de nueva instalación, como le sucede a 50 de las casi 500 registradas, un centenar con ocupación de la calzada y 67 de ellas en plazas de la ORA, apenas un 5% ya han sido revisadas por los técnicos y cumplen por completo. Las demás siguen en precario, bien por no contar con toda la documentación o por la imposibilidad de los profesionales de dar validez a los proyectos para que los hosteleros puedan encargar las instalaciones. Sin esta certeza, muchos ya han advertido de que no afrontarán los gastos y mantendrán las actuales delimitaciones con palés, cuerdas y bloques o sin el mobiliario marcado para cada zona.

En estos casos, el compromiso del gobierno municipal pasa por mantenerlas. Pero fuera de este paraguas quedan las que no han presentado declaración responsable, ni contestado a los requerimientos e, incluso, las 195 que ya saben que no pueden seguir: 80 de ellas por renuncia expresa y el resto por la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la ordenanza, lo que no impide que algunas mantengan las terrazas en la calle. En las próximas semanas, con la limitación de efectivos actuales, los técnicos y la Policía Local avanzarán en las revisiones

Mermados en su capacidad para hacer efectiva la ordenanza, los profesionales tienen meses por delante para hacerla cumplir. La desaparición de las cutrerrazas que aparecieron con el covid, a partir de la ocupación de plazas de aparcamiento en la calzada, no desaparecerá por ahora. Cuatro años después de que Diez se comprometiera a hacer una normativa nueva, cuya redacción paralizó antes de la primavera de 2023 para que no afectara a sus cálculos electorales y que ya debían haber realizado sus predecesores, la nueva regulación sigue sólo sobre el papel.