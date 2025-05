Sin servicio pese al contrato en el bar del Hispánico

Cada jornada cientos de personas acuden a las instalaciones, pero «la cafetería del estadio Hispánico está cerrada desde hace meses. En concreto, «desde mediados de septiembre», como alertan del el grupo municipal del PP, que critica que, «aunque en verano cubrió el servicio un quiosco colocado al lado de la piscina estival, prácticamente apenas ha estado abierta al público unas semanas desde que este contrato fue adjudicado» por el Ayuntamiento de León «el 30 de junio de 2023 por un importe de 33.310 euros y una duración de dos años».

Los populares apuntan que «las instalaciones del Hispánico cuentan con cientos de usuarios ya que albergan dos piscinas cubiertas, canchas deportivas para fútbol, fútbol sala, voleibol, gimnasia artística, gimnasio, squash, pádel y pista de atletismo», además de que acogen «cursillos de natación y múltiples actividades más, como las que tienen allí programadas los clubes de natación de la ciudad». Pero, «desde hace meses, una máquina de vending hace las veces de cafetería, sin que el equipo de gobierno haya tomado ninguna medida», como critican desde el PP, que insiste en que «ningún documento acredita el desestimiento del adjudicatario que, por otra parte, es quien ha colocado la máquina expendedora de cafés y refrescos, y quien está accediendo a otros contratos municipales».

El PP detalla que «debería estar en funcionamiento hasta el 30 de junio de este 2025», pero recalca que «lo cierto es que nunca ha funcionado con normalidad». «El pasotismo del alcalde es alarmante. Este no es más que otro caso de la dejadez del equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez que, literalmente, pasa de todo y le da igual si se cumple un contrato o no, si los usuarios de una instalación cuentan con un servicio que pagamos todos o no, porque no hay ningún tipo de vigilancia ni control. Le da lo mismo», alertaron.