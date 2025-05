El deporte que da la paz al recreo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los niños corren tras el balón y el jolgorio se apodera del patio. Eso es lo habitual en los recreos. El desfogue entre clases. Lo normal en un colegio. Pero en el Lope de Vega han conseguido que, de forma natural, se dejen atrás los deportes populares que generan más conflicto y, a mayores, que todas las niñas se sumen a los partidos y que se mezclen todos los alumnos del centro. Algo poco normal en los patios, donde los niños van por un lado, las alumnas por otro y los espacios para los esudiantes parecen ser compartimentos estancos que ocupan los diferentes cursos.

La magia la ha conseguido el Colpbol, un deporte desconocido y casi un recién llegado a la parrilla y he aquí otra de sus ventajas: la ausencia de referentes. Este deporte lo desarrolló Juanjo Bendicho en Valencia en 1997. Está muy extendido por el levante y el sur, pero el Lope de Vega de León lo ha traído al norte.

Elías Rubio es maestro en este colegio de Armunia y un apasionado del deporte. Gracias a su entusiasmo, el Colpbal es ya el centro de los recreos en una decena de centros de la provincia. Lo estrenó en su destino en Benavente y ahora en el Lope de Vega ha dado un paso más con la organización de la primera convivencia que esperan hacer todavía más grande el próximo curso.

Si Elías Rubio habla con pasión del Colpbol, los alumnos del Lope de Vega lo hacen con fervor. «Es muy divertido porque jugamos todos», comentan los alumnos de 6 a lo que sus compañeras de clase destacan que en ese jugar todos, lo hacen todos, ellos y ellas, «porque es mixto». «No nos aburrimos en el patio y no hay peleas», concretan para añadir que a veces ya quedan fuera de clase para jugar.

La clave está en las reglas de este deporte, que bebe un poco del balonmano y del voleibol y que en el Lope de Vega se juega en los campos en los que antes el fútbol era el rey absoluto, porque los goles se marcan en porterías. «El Colpbol es un juego que haces deporte corriendo. Lo haces con la mano y no le puedes dar dos veces seguidas», explican Rosen, Triana y Yago, de tercero de Primaria. Para Elías Rubio la clave está en ese único toque. «Si no toca la pelota otro compañero no le puedes volver a dar, por eso fomenta el juego en equipo y rompe con la figura del chupón y todos tienen que darle, porque para que el gol sea válido tienen que haber golpeado todos los miembros del equipo el balón», explica. Los niños se fijan en ese detalle, en que todos toquen la pelota, y de hecho, ya han comenzado a ‘autoarbitrarse’.

«Integra a niños y niñas, es coeducativo, no existen referentes, deportistas en el que todos quieran convertirse, y ellos generan las situaciones y descubren las técnicas del deporte y mejora la autoestima», resume Rubio, para añadir que tiene una dificultad motriz mínima, con lo que todos pueden jugar y son buenos y necesarios. El colegio ha organizado una liguilla con ocho equipos con alumnos desde tercero a sexto y niños y niñas en cada uno de ellos. Cuando toca un enfrentamiento, se buscan por el patio y se reúnen para organizar el equipo. Cuando hay partido, hasta los más pequeños del cole están pendientes del campo y los que no juegan organizan «amistosos» en las pistas que quedan libres.

«Antes, después del recreo, en clase tenías que dedicar gran parte del tiempo a solucionar los problemas que se generaban con el fútbol; ahora no», precisa la directora del Lope de Vega, María José Núñez Morán, quien pone de relieve cómo el Colpbol ha mejorado la convivencia.

Un deporte, una pelota. Un campo y dos equipos de siete. Reglas fáciles, dificultad mínima, pero con gran resultado tanto en los patios como en los alumnos que se dejan la piel por un gol.

Primera jornada de convivencia, el miércoles con 10 colegios



El Lope de Vega, como anfitrión, y Gumersindo de Azcárate, Martín Monreal de Veguellin; Santa Marta de Astorga; Padre Manjón también de Armunia; Bernardino Pérez de Valencia de Don Juan; Trepalio de Trobajo del Camino; Federico García Lorca de Pola de Gordón, Villaquilambre y Puebla de Lillo participarán en la primera jornada de convivencia el miércoles con 260 alumnos y 40 docentes. Es el primer encuentro en la provincia, que cuenta con el respaldo de Educación, desde donde se ha animado a los docentes a crear un seminario para impulsar este deporte.