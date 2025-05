"No es una ludópata, quería vivir del juego", dicen los forenses de la acusada del caso de la burundanga

Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de León y Zamora negaron que la sospechosa del caso de la burundanga presente rasgos fehacientes de ludopatía. "Rotundamente no". El juego "no es un medio, es un fin en estos pacientes". Tras verla cuatro veces, los doctores apreciaron que "tiene un control muy medido del juego que usa para ganarse la vida. Solo juega torneos importantes y su cuenta nunca se queda a cero", explicaron los especialistas.

Los testimonios periciales y los informes de los médicos forenses catalizan el centro de la jornada tercera este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra una joven acusada de usar burundanga para anular la voluntad de cinco personas a las que en siete ataques sustrajo diversas cantidades de dinero, desde los 20 a los 9.000 euros. Supuestamente lo hacía para sufragar los gastos de su adicción al juego online.

La ludopatía "tiene unas manifestaciones terroríficas, ansiedad, peleas, conducción temeraria y unos comportamientos sexuales que ella no tiene. Deja de jugar de repente. Eso no es propio de la ludopatía". Se necesita un tratamiento "muy duro y muy largo en el tiempo que ella no ha seguido, porque esto en realidad era su forma de intentar ganarse la vida", explicaron los forenses.

Los hospitales no encontrarom vestigios de esopolamina en las primeras víctimas "porque para detectarla se necesitan pruebas de laboratorios muy especializados", remarcaron los forenses.

Hasta cinco psicólogos han explicado sus versiones. "De la ludopatía no se sale sin ayuda", ha argumetado uno de los profesionales, a preguntas de las acusaciones particulares. "Necesidad de jugar, acervo, mentiras constantes y demás son los signos más habituales de esta enfermedad Se juega por adicción, no para pagar una deuda", dijo el tercer psicólogo. Una doctora más trató a la sospechosa de su adicción a la cocaína, de la que recibió atención médica personalizada en Salamanca. "Dio positivo al llegar al centro", mencionó en el interrogatorio. "Consumía a diario". Tenía un perfil "antisocial, sádico y paranoide", dijo de acuerdo a uno de los informes.

La psicóloga que valora el grado de discapacidad mental de la sospechosa ha explicado que lo evalúa en un 65% según su punto de vista. "Tiene un trastorno de mentalidad que dificulta el control de sus impulsos". La fiscal ha puntualizado a la perito que su informe data del año 2022. No obstante, obran en autos informes en sentido contrario. La perito constató una ludopatía pronunciada "pero desconozco si había seguido algún tratamiento". Se trata de un informe solicitado por su defensa.

No ha sido posible localizar y citar a una doctora de Sacyl, por lo que su testimonio se intentará recabar mañana. El relato que ha abierto la jornada ha correspondido a un hombre que conocía a la imputada desde joven y ha seguido a continuación el padre de la víctima que estuvo al borde de la muerte por la ingesta de escopolamina. Ambos han reiterado la forma de actuar de la joven en los mismos términos que lo han hecho los testigos de los días anteriores.

Compareció también en la sala el padre de la procesada. Se ha acogido a su derecho a no declarar y decidió quedarse en la sala, cerca de su hija.