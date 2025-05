La acusada de la burundanga: "Soy una subnormal y no tengo conciencia pero no robé el dinero a la familia, sabían para qué me lo daban"

La acusada de usar burundanga ha asegurado que la familia que le prestó 200.000 euros sabía que no eran para sufragar un tratamiento contra el cáncer: "Soy una subnormal y no tengo conciencia, pero ellos sabían a qué me dedicaba y les venía bien".

El Ministerio Fiscal ha triplicado la pena que solicitaba por cada delito de lesiones y de un año que proponía por los tres casos principales, ha pasado a tres años, con lo cual el cómputo se eleva por encima de los 25 años, aunque la potestad corresponderá a los magistrados.

"Yo tuve una adicción al juego durante los años 2017 y 2019, jugaba todos los días, bastante horas no sé cuantas. Todo el tiempo que podía lo dedicaba a jugar., Perdía el control, tenía nervios y si perdía me dominaba la rabia", aseguró en sus primeras palabras.

Se sometió a tratamiento psiquiátrico "pero tuve que dejarlo porque no podía pagar". Los primeros meses en la cárcel "me cambiaron la adicción porque no podía jugar". La familia que le prestó el dinero "era consciente de que yo ganaba mucho dinero al póker, sus hijas no".

Reconoció que tuvo ganancias y las repartía "porque consumía poca cocaína y me iba bien". Dijo que tenía un cáncer "porque a la familia le iba bien que lo dijera para sus temas de Hacienda, pero ellos sabían que no lo tenía y saben que yo repartía ganancias con ellos. Estaban al tanto de todo, yo no engañé a nadie", dijo.

El manuscrito que redactó reconociendo una deuda de juego "no es obra mía, esa no es mi letra", dijo. Reconoció tomar cocaína "porque hacía muchas horas de juego, ya ni salía a tomar cervezas porque solo me dedicaba a jugar, como si fuera un trabajo. Fuimos a Benidorm y me quedé en la habitación en vez de ir a la piscina por eso mismo", aseguró.

Un mail en el que comunicó al padre de la familia por escrito "todo cumplido" era "para informarle de que había jugado y había seguido las indicaciones pactadas". Tampoco le parece verosímil la postura del empresario de asegurar que no sabía nada.

"Me iba bien, tenía ropa de marca y los problemas comenzaron cuando empecé a perder. Un señor con una empresa y de cincuenta y tantos años de edad no se deja engañar por una chavala de veintidos".

"COGÍ LA IDEA DE LA BURUNDANGA DE 'LA QUE SE AVECINA'"

Reconoció haber usado la escopolamina pero no era consciente de que podía haber causado la muerte. "Lo copié de 'La que se avecina' que fue donde empecé a verlo. Lo probé con dos personas pero no lo hice con nadie más. Quería obtener dinero porque etaba agobiada". Aseguró que avisó ella a los servicios médicos en el caso más grave "porque no quería que pasara nada". Manifestó tener testigos de ello.

Confirmó haber obtenido dinero con esta forma de proceder: "Pido perdón por lo que he hecho. Soy una subnormal y no tengo conciencia", dijo en referencia a uno de los videos que grabó. "Pero lo que no voy a hacer es reconocer que les robé el dinero, ellos saben que me lo dieron para jugar".

En el turno de informes finales, el Ministerio Fiscal ha dado por probados los hechos. La representante del Ministerio Públco ha desgranado la forma en la que se produjeron los hechos, con especial incidencia en lo burdas de algunas maniobras: "Reservó un viaje para justificar la transferencia de 9.000 euros y las fechas del hotel no coincidían con las del vuelo", explicó.

Rechazó la fiscal que la procesada pidiera ayuda médica para auxiliar a su última víctima, la más grave y que bordeó la muerte. "Lo tenía más que fácil para que la auxiliaran y no lo hizo".

Para la fiscal, está claro que todas las víctimas fueron intoxicadas con escopolamina. "Era perfectamente consciente de lo que hacía", dijo la fiscal.