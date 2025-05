El negocio de congresos prospera en León pese a la parálisis de las infraestructuras

Trabajo y ocio son las dos patas que asientan el millonario y creciente negocio del turismo de congresos. Que sigue además otras dos grandes tendencias: la búsqueda de ciudades de mediano tamaño, más asequibles en mobilidad y precios que las grandes urbes; y un mercado emisor internacional con una capacidad de gasto cada vez mayor. En este escenario la ciudad de León busca desde hace años hacerse hueco. Tiene la parte que no es posible conseguir si no se tiene ya: una oferta patrimonial, histórica, natural y gastronómica difícilmente igualable. Sin embargo, cojea de aquello que ya no es que se pueda lograr con inversión, sino que le pertenece por compromisos adquiridos por las distintas administraciones desde hace años y que se mantiene enquistado en la afrenta de un debe que no encuentra respuesta ni solución.

A pesar de ello, el turismo Mice (Meeteing, Incentives, Conferences y Exhibitions, por sus siglas en inglés), el negocio de los congresos y eventos empresariales, mantiene un fuerte crecimiento en la ciudad. Según los últimos datos de la Oficina de Congresos de León, el año pasado participaron en un total de 67 convocatorias al menos 27.750 visitantes. Aunque el propio organismo municipal reconoce que el número de asistentes y citas es sin duda mayor, porque no todas las reuniones profesionales y empresariales que se organizan en la ciudad pasan por su filtro.

En todo caso, tanto el número de congresos como la cifra de participantes crecen alrededor de un 16% sobre el año anterior, que ya registró un fuerte incremento respecto a los datos del ejercicio de 2022 tras la recuperación de la mobilidad y los encuentros después del frenazo que supuso la pandemia.

En 2023 los datos del organismo oficial registraron 9 eventos menos que el año pasado, y la cifra de participantes en estos encuentros fue de casi 4.000 personas menos. Si los datos se comparan con los de 2022, cuando el negocio estaba ya en franca vía de recuperación, se constata que en dos años ha crecido en 10.000 el número de visitantes de León a causa de las reuniones congresuales; y se han celebrado 25 grandes citas más en el calendario anual.

Una tendencia que previsiblemente se consolidará este año. Sólo están disponibles los datos del primer trimestre del ejercicio: entre enero y marzo León recibió a 6.200 viajeros con este concepto, en 12 congresos.

El turismo Mice se consolida así, y sigue siendo una de las grandes aspiraciones de la capital. Aunque las dotaciones para acoger a estos exigentes clientes no le acompañan. Para empezar, el ambicioso Palacio de Congresos no se hará realidad de momento, y el de exposiciones exige un gasto que las empresas consideran elevado para acondicionar sus espacios abiertos. A parte del Auditorio, tras la reforma del parador de San Marcos apenas quedan espacios de calidad capaces de acoger a un gran número de participantes.

Tampoco la dotación de alojamientos responde a estas aspiraciones. Con un parador mermado, e incapaz de afrontar su segunda fase, la oferta hotelera de calidad de la capital es claramente insuficiente. Así que León se ve condenado a limitar sus aspiraciones a congresos medios, y deja escapar en los incumplimientos de las administraciones un importante negocio, que redunda en toda la economía (está comprobado que quien viene a un congreso vuelve con su familia) del que ciudades similares sacan ya mucho mayor partido.