Geist «cruza los dedos» para que Trump no llegue al Palacio del Conde

Desde los 19 años Tony Geist y desde 2008 pasa largas temporadas en León, donde es el director de la sede que tiene la University of Washington en el Palacio del Conde Luna, donde también da clases de arte y literatura durante la Guerra Civil española. Sus viajes entre su país de nacimiento y su país amado son constantes y estos momentos en los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a arremeter contras las universidades de su país los está viviendo desde León.

«Lo que está haciendo Trump es un asalto a la cultura y al conocimiento», señala en relación a los anuncios de recortes financieros y, lo último, prohibir la matriculación de alumnos extranjeros, una situación que ha provocado que Harvard demande a la administración republicana. Una situación que también podría repercutir a proyectos como el que tiene la universidad de Washington en León y Roma, pese a que se financian con la matrícula de los propios estudiantes.

Geist apuesta por «cruzar los dedos» para que los dos centros europeos no se vean afectados. «Ha habido recortes muy fuertes en todas las universidades, tanto públicas como privadas, y no sabemos qué podrá pasar», explica el profesor y máximo responsable de la delegación de la University of Washington en León, para explicar que el centro no depende de financiación federal y que están a punto de firmar la ampliación del acuerdo, en el que participan tanto el Ayuntamiento de León, que cede el espacio del Palacio del Conde Luna para las clases, como la propia Universidad de León.

Lejos, pero cerca

Desde finales del mes de marzo Geist reside en León y por lo tanto, no está «viviendo en persona lo que pasa en el campus» de su universidad, en el estado de Seattle. «La costa oeste es una burbuja liberal frente al centro y el sur, que son territorios más conservadores; pero es que desde mi punto de vista Trump ni siquiera es un republicano, es un protofascista», arremete el profesor de español de la University of Washington, para añadir que muchos tienen miedo al presidente de Estados Unidos en el Congreso y que otros le sencundan «por interés económico», en relación a los magnates tecnológicos que se han sumado a sus filas. «No entiendo cuántos millones de dólares necesita un individuo para vivir», remata.

«¡Hay tanto desconocimiento de cómo podrán repercutir las políticas de Trump!», dice Geist quien incide en que «la educación pública, como la de University of Washington, es findamental para sostener la democracia, que haya diálogo y que existan diferentes puntos de vista. En las universidades se genera debate, pensamiento crítico y diálogo. No sé qué pretende. En 24 horas acaba de aprobar una reforma financiera que va a beneficiar a los multimillonarios y recorta ayudas sociales para la gente de a pie», critica, para incidir en el hecho de que a pesar de que Estados Unidos «hay grandes médicos, el sistema de salud es privado y eso es un problema», que se incrementará con el aumento de los recortes.

Proyectos en marcha

Por eso no entiende tampoco el afán por negar a la universidad de Harvard a matricular a alumnos extranjeros. «Es una fuente de talento, pero también una gran fuente de ingresos, porque los alumnos de fuera pagan el doble por la matrícula. Perder la creatividad, la originalidad, el talento... será perder algo muy fuerte», critica duramente el profesor de Español y Literatura Comparada, quien descarta afincarse definitivamente en León porque sus hijas y su nieta residen en su país y porque disfruta con esa capacidad de poder repartir su estancia anual en dos lugares.

De momento, el centro de la University of Washington sigue su ritmo en León, con la esperanza de seguir trabajando pese a las amenazas y los recortes del presidente estadounidense. Cada año llegan a León más de un centenar de estudiantes para pasar un largo periodo en León, donde se sumergen en la cultura española, aprende el idioma y así completan sus estudios. Pagan sus matrículas o están becados para participar en uno de los dos programas que se ofrecen, el de Historia o el de Español. «Ya tenemos programas activos para este verano y varios más para el próximo curso, que están aceptados y que cuentan con el compromiso de los alumnos que participarán en ellos», anuncia Tony Geist, tras explicar que a pesar de que durante las clases no se habla de lo que ocurre en su país, fuera del aula los alumnos comentan la situación y el contexto de Estados Unidos, porque la gran mayoría de ellos «son alumnos jóvenes, liberales y abiertos al mundo».