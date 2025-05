«La realidad demuestra que no se aplica la ordenanza de los patinetes"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Procurador del Común, Tomás Quintana, participó ayer en El Filandón, el encuentro que organizan La 8 Televisión y Diario de León. Una cita con el jefe de Informativos de La 8, Roberto Núñez, Santiago Fernández de Es Radio y el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, en la que se abordó la situación de la institución y las quejas que presentan a ella los ciudadanos.

2.000 AL AÑO

«Cada queja es importante». Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Procurador del Común mantienen un número estable, sobre las 2.000 en los últimos años, apuntó Quintana, para remarcar que para la institución «cada queja es importante para el que la presenta y así la valoramos. Aunque objetivamente no puedan tener la misma intensidad, nosotros le damos la importancia que tiene para el que la presenta, porque se toma la molestia de hacerlo y está pendiente de la respuesta». León es siempre la provincia con más quejas y Quintana alegó que «el hecho de estar aquí la institución la acerca más a los leoneses. También es una percepción legítima que alguien piense que León está más necesitada de apoyo o de una actuación positiva de las administaciones".

Casi el 90%, aceptadas

Fuerza de convicción. «Las resoluciones del Procurador del común en forma de resolución no son vinculantes desde el punto de vista jurídico. Nuestra fuerza está en los argumentos y estos son válidos siempre que la administración esté dispuesta a asumirlo. Casi el 90% de nuestras resoluciones son aceptadas total o parcialmente y aun no siendo vinculantes tienen fuerza de convicción, podrían ser vinculantes a través de la ejecutividad, pero es difícil que sea así», resumió el Procurador del Común, quien explicó que si pasa «un tiempo prudencial» y la administración «no ha materializado la actuación, nosotros reactivamos de nuevo el expediente».

De señalizar a sancionar

Situación a corregir. Quintana reconoce que la situación de los patinetes por las zonas de paseo «producen inseguridad, riesgo, posibilidad de atropello y generar desasosiego. Yo lo he visto y todos los ciudadanos que paseamos sabemos que genera un riesgo que hay que corregir». «Se presentó la resolución al Ayuntamiento de León, somos conocedores de la ordenanza que limita el uso de los patinetes en zonas peatonales, pero la realidad demuestra que no se aplica. Le dijimos al Ayuntamiento que hay que actuar: señalizar, vigilar, hacer pedagogía y también sancionar, porque existe una intranquilidad y desasosiego en los ciudadanos que usan los paseos, las zonas peatonales... no sólo en León, en todas las ciudades».

EN 2025

Un centenar de actuaciones de oficio. El Procurador del Común puede y actúa de oficio. «Una vez que percibimos la realidad del día a día o por los medios de comunicación, iniciamos actuaciones de oficio tras advertir una situación claramente mejorable por una acción inadecuada o por falta de actividad. Es algo muy frecuente, en 2025 ya hemos abierto un centenar de actuaciones de oficio, que se centran mayoritariamente en el abastecimiento de agua en pequeños municipios de Castilla y León, no tanto de la provincia leonesa», comentó Quintana.

Colaboración

«Somos un espectador neutral». «No quiero ser fuerza de coacción, más bien quiero colaborar cuando las administraciones saben que algo no hacen bien. Nosotros no somos oposición, somos un espectador neutral, pero que está atento a la realidad, que detecta qué se debe mejorar. No es tanto practicar la censura o la crítica, es colaborar para que los servicios públicos mejoren», avanzó, para incidir en que «debe existir una predisposición por parte de la administración».

En funciones

«Desarrollo mi trabajo con plenitud». El Procurador del Común lleva más de dos años y medio en funciones y Quintan defiende que está situación «está prevista para que no exista un vacío». «Ahora estoy en funciones y no existe una limitación para esta situación. Yo desarrollo mi trabajo con total plenitud. Entiendo que esta situación concluirá mediante la toma de una decisión en las Cortes, mientras tanto yo sigo trabajando y no dedico ni un minuto a pensar en ello. Sólo pienso en hacer bien mi trabajo al frente de la institución, además, yo soy comisionado de las Cortes y no puedo decir a las Cortes qué tienen que hacer», explicó.

Líneas difusas

«En la norma está claro, pero en la realidad no». Ante la problemática sobre las competencias en determinadas obras en los centros educativos, como se da en la ciudad de León entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Tomás Quintana concretó: «La norma está clara, pero en la práctica no. La línea divisoria entre daños estructurales, de la consejería, o los derivados de la falta de mantenimiento, municipal, está difusa, porque la falta de mantenimiento puede acabar en un daño estructural. En casos complejos, siempre recomendamos que se pongan de acuerdo».