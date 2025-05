Ya puedes pedir cita presencial para la Declaración de la Renta 2024: todo lo que necesitas saber para no pagar de más en 2025

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

Muchos contribuyentes en España buscan una opción cómoda y personalizada para cumplir con sus obligaciones fiscales. Desde hoy, 29 de mayo de 2025, se abre el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, una alternativa ideal para quienes prefieren el trato cara a cara con un técnico para confeccionar su declaración.

La campaña de la Renta 2024, correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, comenzó el 2 de abril de 2025 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2025. Aunque la mayoría de los contribuyentes optan por presentar su declaración por internet a través de la plataforma Renta WEB, la atención presencial sigue siendo una opción muy valorada por su asistencia personalizada. Este año, el plazo para pedir cita previa para la atención en las oficinas de la Agencia Tributaria comienza el 29 de mayo y finaliza el 27 de junio de 2025, con citas disponibles para ser atendido a partir del 2 de junio.

Esta modalidad permite que un técnico de Hacienda te ayude a preparar tu declaración, asegurándose de que incluyas todas las deducciones y beneficios fiscales a los que tienes derecho, lo que reduce el riesgo de errores y puede ahorrarte tiempo y preocupaciones.

¿Cómo pedir cita previa para la atención presencial?

Solicitar una cita para la atención presencial es muy sencillo y puedes hacerlo a través de varias vías:

Por internet: accede al portal de la Campaña de la Renta 2024 en la web de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es). Busca el apartado “Cita de Renta” en “Gestiones destacadas” o en “Asistencia y Cita”. Necesitarás identificarte con tu DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve, número de referencia del expediente de Renta 2024 o datos de tu DNI/NIE. Selecciona la opción de cita presencial, elige tu provincia o código postal, y marca si prefieres turno de mañana o tarde.

Por teléfono: llama al 91 553 00 71 o al 901 22 33 44 (de lunes a viernes, de 9 a 19 h). Un operador te guiará para elegir el día, la hora y la oficina más cercana.

A través de la app de la Agencia Tributaria: descarga la aplicación “Agencia Tributaria” en tu móvil, accede al apartado “Cita para Renta” y sigue los pasos para reservar tu cita.

Una vez solicitada, recibirás una confirmación con los detalles de tu cita por correo electrónico o en la app. Recuerda que las plazas son limitadas, así que es mejor que pidas tu cita cuanto antes para asegurarte un hueco.

¿Qué necesitas llevar a tu cita?

Para que la Agencia Tributaria pueda confeccionar tu declaración sin problemas, es importante que acudas a tu cita con la documentación necesaria. Aquí tienes una lista clara de lo que debes preparar:

DNI original del titular que acude a la cita y una fotocopia del DNI de todas las personas que aparezcan en la declaración (por ejemplo, cónyuge o hijos).

Número Iban de tu cuenta bancaria para posibles devoluciones o domiciliaciones.

Referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que vivas (puedes encontrarlas en el recibo del IBI).

Si vives de alquiler, el NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler.

Justificantes de ingresos y gastos: por ejemplo, contratos y facturas si tienes propiedades alquiladas, certificados de empresas o entidades financieras, o documentos de préstamos hipotecarios.

Autorización firmada si otras personas (como familiares) figuran en la declaración y no pueden acudir.

Cualquier documento que acredite deducciones autonómicas o beneficios fiscales, como donativos, gastos escolares o recibos de seguros.

Si no llevas esta documentación, no podrán realizarte la declaración, así que revisa todo con antelación. En la web de la Agencia Tributaria encontrarás una lista completa para asegurarte de no olvidar nada.

¿Quién puede beneficiarse de la atención presencial?

La atención presencial es ideal para quienes:

Prefieren una asistencia personalizada para evitar errores en su declaración.

Tienen dudas sobre deducciones, como las relacionadas con vivienda, alquiler o donativos.

No se sienten cómodos con la presentación online o telefónica.

Han percibido ingresos que requieren documentación específica, como rentas de alquileres o ganancias patrimoniales.

Este año, la Agencia Tributaria ha ampliado los límites para acceder a la asistencia personalizada: pueden solicitarla quienes tengan rendimientos del trabajo de hasta 80.000 euros brutos anuales (antes 65.000 euros) y rendimientos del capital mobiliario de hasta 20.000 euros brutos anuales (antes 15.000 euros). Esto hace que más contribuyentes puedan beneficiarse de este servicio.

Consejos

Llega puntual: las citas son ajustadas y llegar a tiempo garantiza que puedas resolver todo sin prisas.

Revisa tu borrador: antes de la cita, consulta tu borrador en Renta WEB para tener una idea de tu situación fiscal.

Anula si no puedes acudir: si cambias de planes, anula tu cita con al menos 24 horas de antelación para liberar el hueco para otros contribuyentes. Puedes hacerlo por internet o por teléfono.

Aprovecha las deducciones autonómicas: cada comunidad autónoma tiene deducciones específicas (por ejemplo, por alquiler o por hijos). Pregunta al técnico para no dejar pasar ninguna ventaja fiscal.

Otras opciones para hacer la Renta 2024

Si la atención presencial no es para ti, recuerda que puedes presentar tu declaración:

Por internet: desde el 2 de abril hasta el 30 de junio a través de Renta WEB.

Por teléfono: con el plan “Le llamamos”, disponible desde el 6 de mayo (pide cita desde el 29 de abril).

Por videoasistencia: en pequeños municipios, también con cita previa desde el 29 de abril.

Si tu declaración resulta a ingresar y quieres domiciliar el pago, recuerda que el plazo finaliza el 25 de junio de 2025. Para el resto de casos, tienes hasta el 30 de junio para presentarla.

El nuevo plazo para solicitar cita previa presencial, que arranca hoy 29 de mayo de 2025, es una gran oportunidad para quienes buscan ayuda directa de la Agencia Tributaria para hacer su declaración de la Renta 2024. Con un proceso sencillo para pedir cita y una lista clara de documentos, puedes asegurarte de cumplir con tus obligaciones fiscales sin complicaciones. No esperes al último momento: reserva tu cita hoy mismo por internet, teléfono o la app de la Agencia Tributaria.