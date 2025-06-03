El paro baja en León en mayo pero la recuperación en la provincia va más lenta que en el resto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro ha bajado en León el pasado mes de mayo, según se desprende de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal que se han publicado esta mañana, reflejando una mejora en el mercado laboral de la provincia. Según las cifras oficiales, el número de desempleados se sitúa en 20.838 personas, lo que supone un descenso de 645 parados respecto a abril de 2025, es decir, una reducción del 3%.

En comparación con mayo de 2024, el desempleo también muestra una evolución positiva, con 841 parados menos, equivalente a un 3,88% de disminución interanual. Este descenso consolida una tendencia a la baja en la provincia, aunque León sigue siendo una de las zonas de Castilla y León con una recuperación más lenta.

El desempleo se redujo en Castilla y León en 3.314 parados en mayo, un 3,16 por ciento menos que en abril, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 101.677, que son 3.791 menos de los que había hace un año (-3,59 por ciento), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía social publicados este martes.

Del total de parados, 40.625 son hombres y 61.052 mujeres, y el paro se redujo en todos los sectores: en Agricultura salieron de las listas del desempleo 161 personas (hay un total de 3.880); en Industria, 205 (8.249); en Construcción, 300 (5.980); y en Servicio fueron 2.645 parados menos (73.075 total).

También se redujo en 3 personas la cifra de parados sin empleo anterior, que asciende a 10.493.

En cuanto a la contratación, el pasado mayo se firmaron 58.494 contratos, 9.139 más que en abril (+18,52 %), pero son 1.989 menos que hace un año (-3,29 %). De ellos, 20.438 fueron indefinidos y 38.056 temporales.

El número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 988.503, con 7.497 afiliados más en mayo que en abril (0,76 % de subida), y 13.762 más que hace un año (1,42 % más). Hay 804.850 afiliados al régimen General, 173.647 son autónomos y 6 están afiliados al régimen del Carbón.

En España, el paro registrado descendió de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, hasta situarse en los 2.454.883 desempleados en mayo, un mes en el que la Seguridad Social sumó 195.736 afiliados, hasta marcar un nuevo récord con 21.784.375 empleos.

Según los datos proporcionados este martes por los Ministerios de Inclusión y de Trabajo, el número de ocupadas alcanzó un máximo histórico, superando por primera vez los 10,3 millones de afiliadas (10.328.015); mientras que el número de autónomos llegó a 3.414.593, por encima del máximo registrado en 2008.

Por su parte, el paro registrado se redujo en 57.835 personas en mayo y descendió de los 2,5 millones por primera vez desde julio de 2008, hasta situarse en esos 2.454.883 desempleados. (Avance)