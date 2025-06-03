Adif lo confirma (por fin): paralizada la segunda liberalización del AVE a León, Galicia y Asturias

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de Adif y Adif Alta velocidad, Luis Pedro Marco, explicó hoy que el gestor ferroviario ha detenido el proceso de la segunda liberalización de la alta velocidad ferroviaria en España hasta completar la nueva regulación de los cánones que pagan las compañías por utilizar las vías.

Así lo indicó Marco en una jornada sobre la liberalización ferroviaria organizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde recordó que Adif debería haber abierto el proceso de presentación de ofertas de capacidad para los nuevos corredores durante el primer trimestre de 2025.

Sin embargo, apuntó que se ha tomado la decisión de esperar a que se conozca la nueva regulación de los cánones puesto que se trata de un elemento muy importante a la hora de que las compañías puedan preparar sus planes de negocio a largo plazo.

Esta segunda fase de la liberalización ferroviaria contempla los corredores Madrid-Galicia, Madrid-Asturias-Cantabria y Madrid-Huelva-Cádiz, con un incremento de 72 frecuencias en estos tres corredores, que se sumarán al Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sevilla-Málaga.

“Es un proceso histórico”, valoró Marco, quien destacó que fruto de dicha liberalización el tráfico en los tres corredores de la primera fase se ha incrementado un 78 por ciento en comparación con 2019, antes de la pandemia, pasando de 22,2 millones a 39,5 millones.

En la misma línea, destacó que la cuota de mercado del tren en el trayecto Madrid-Barcelona ha pasado desde entonces del 65 por ciento al 82 por ciento, reduciendo a la mitad la participación del avión que ahora es apenas del 18 por ciento.

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Juan Antonio Santano, aseguró que la aprobación del reglamento de cánones es “inminente” aunque advirtió de que debe recibir el visto bueno del Consejo de Estado. En todo caso, señaló que la previsión de Transportes es que el periodo para que los operadores presenten sus ofertas para los nuevos corredores se podrá abrir como tarde durante el mes de septiembre.

Además, valoró también el proceso de liberalización en España a través de acuerdos marco como “una experiencia de éxito que permite maximizar el uso de la infraestructura con plena seguridad jurídica para los operadores”, así como “una importante reducción de precios y un aumento significativo de la oferta de servicios”.

Sin embargo, en la línea mantenida por el ministro Óscar Puente con sus críticas a Ouigo, mostró su preocupación por si dichas rebajas de los precios pueden ser sostenibles por todo el sistema a largo plazo. “Los balances de las empresas no son sostenibles”, alertó Santano, quien añadió que “no puede ser una competición en la que solo puede quedar uno”. “Se han llevado al límite las costuras financieras de las empresas”, apostilló.

Por último, en referencia a la liberalización de los servicios públicos, explicó que a fecha de hoy la idea de Transportes es aplicar un sistema similar al de las concesiones de autobús, en que cada empresa compite por las rutas que le interesan. Dicho proceso, no se abrirá antes de 2028 y eso en el caso de que no se amplié hasta en cinco años el contrato con Renfe.