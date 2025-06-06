Sanidad impulsa con casi 115.000 € la actividad del instituto biosanitario

Con poco más de un año de vida, el Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón) recibe un impulso de 114.590 euros de la Consejería de Sanidad para investigación traslacional y sostener una masa crítica de investigadores, en el marco de la nueva Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de CyL 2021-2027. La ayuda, aprobada en el Consejo de Gobierno, servirá para financiar actividades de investigación traslacional, apoyar a investigadores de reconocido prestigio en la Comunidad y cubrir los gastos de las Unidades Técnicas de Gestión, responsables de la gestión económico-administrativa, de recursos humanos y de la transferencia de resultados de investigación.

Creado en abril de 2024 mediante un convenio entre Sanidad, la Universidad de León y la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de CyL, Ibioléon aspira a ser similar al potente instituto de investigación biomédica que funciona desde 2011 en Salamanca (Ibsal), y que ayer recibió una ayuda de 949.830 euros para que sus grupos de investigación biomédica de excelencia refuercen su presencia en el espacio europeo. El instituto leonés constituye una de las cuatro patas del nodo investigador de CyL junto al de Valladolid, apoyado por la Junta con 300.000 euros en el Consejo de Gobierno, y el nuevo de Burgos.

Las tres subvenciones, que suman 1,3 millones, quieren ampliar «de manera exponencial» la masa crítica de 1.000 investigadores (120 en León) hasta los 2.000 y multiplicar los ensayos clínicos y las 900 patentes de media anual. Ibioleón tiene su sede en el Complejo Asistencial Universitario de León y dispondrá de instalaciones satélites como laboratorios de uso compartido por todos los investigadores que participen.la red de la Comunidad fija en el Instituto Biosanitario de León la investigación relacionada con One Health, una única salud, por su peso en el campo veterinario y ambiental; mientras el de Salamanca se centra en el estudio hematológico, oncología y cardiología y su homólogo de Valladolid incide en tecnologías y la ciencia de datos.