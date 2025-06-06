La Junta premia a ocho colegios de León por sus planes de lectura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación de la Junta publicó la orden por la que determina el número, la cuantía global máxima y la asignación económica de los Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro, correspondientes a este curso escolar 2024/2025, y para los que se destinan 55.000 euros a repartir entre los 45 premiados, ocho de ellos de León. Por provincias, y según figura en la orden publicada ayer en el Bocyl, los centros de Ávila recibirán cuatro premios, por los cinco de Burgos, tres en Palencia, siete en Salamanca, tres en Segovia, dos en Soria, nueve en Valladolid y cuatro en Zamora. La cuantía global máxima asciende a 55.000 euros, que se dividen entre los hasta 45.000 que se entregarán a los centros docentes públicos premiados y los hasta 10.000 destinados a los concertados. De manera individual, los Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro tendrán una asignación máxima de 1.000 euros.