La matrícula de Ciencias Actuariales, hasta el martes

El máster interuniversitario en Ciencias Actuariales y Financieras impartido por las Universidades de León y Oviedo mantendrá su matrícula abierta hasta el próximo martes. Este máster es una de las titulaciones de posgrado con mayor proyección profesional del mercado y cuenta con una alta tasa de empleabilidad gracias también a su estrecha ligazón con el tejido empresaria. Además, esta convocatoria permite acceder con prioridad a las becas Abanca y prácticas.

Tras el cierre del plazo ordinario se abrirá una segunda fase de preinscripción extraordinaria —entre el 1 y el 25 de agosto—, que estará sujeta a las plazas disponibles. El máster cuenta con un enfoque práctico, profesorado especializado y convenios con empresas líderes del sector y se ha consolidado como una vía directa a la inserción laboral de su estudiantado, que cursa el primer año en Oviedo y el segundo en León.