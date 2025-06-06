La patronal advierte de la «confusión» que generan medidas propuestas para reformar las incapacidades
León consolida las bajas laborales más largas, con 125 M€ de pérdidas
En 2024 se perdieron más de 19 millones de horas, con 11.600 trabajadores que no fueron a trabajar
Editorial: Un conflicto que causa el Estado que complica aún más el Gobierno
Bajas laborales flexibles, incorporación del modelo de altas progresivas, centralización de los Equipos de Valoración de Incapacidad, casos de pluriactividad,... La nueva regulación de las bajas laborales que se negocia llega en un momento de récord de horas perdidas por enfermedad, en la que León se consolida además como la provincia de todo el país con las bajas más largas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó a principios de esa semana a empresarios y sindicatos un documento (Medidas de reforma de la prestacion por incapacidad temporal para mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras) que según la patronal leonesa tiene «algunos aspectos positivos, pero otros claramente oscuros». Que crearán, de salir adelante, «confusión e inseguridad jurídica». En todo caso, se avanza en el control que las mutuas tendrán sobre las bajas y altas de los trabajadores enfermos o accidentados, y eso es una reclamación que desde hace años reivindican los empresarios, y frente a la que los sindicatos advierten sobre una posible pérdida de derechos.
El caso es que a nivel nacional las empresas alzan la voz por el récord de bajas laborales que se registra en los últimos meses, y los sindicatos por el incremento de los accidentes laborales. Un récord que León encabeza de forma que alarma a la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que ha previsto la convocatoria el próximo otoño de una cumbre en la provincia para analizar las causas de esta situación que, lamentan, lastra el desarrollo de las empresas. Los datos son clarificadores. León encabezó en 2024, por segundo año consecutivo, el ránking de bajas laborales más largas en todo el país: casi 85 días de media. Durante el pasado ejercicio fueron más de 11.600 trabajadores los que faltaron a su trabajo por esta causa, y el cómputo de horas perdidas asciende a más de 19 millones. En total, la patronal leonesa calcula que el coste de estas ausencias por enfermedad o accidente ha supuesto para las empresas locales unas pérdidas de 125 millones de euros sólo en el último año. «Es increíble la situación en la provincia, que está por encima de los datos de la pandemia, y alcanza a un 7,4% de la población laboral en el último ejercicio. Supera cualquier límite anterior», explica Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Fele. «Eso evidencia que hay algo que no somos capaces de resolver, porque las cifras actuales son totalmente desproporcionadas a la situación sanitaria de la población». Suárez reconoce que la incidencia de las incapacidades temporales en León puede ser superior a la media por el envejecimiento. Pero eso no explica una situación que califica como « insoportable para las empresas, como denunciamos en la Comision Provincial de Salud. Emplazamos a sindicatos y administraciones a analizar las causas de la situación de la provincia y buscar soluciones, porque al final lo que está en juego es la salud de los ciudadanos leoneses».
Las propuestas
Contingencias comunes. La propuesta contempla mayor colaboración con las mutuas, pero «sigue sin darles capacidad para dar altas en las contingencias comunes». Sí se avanza en la propuesta de incapacidad permanente para las bajas de larga duración, que ahora está en año y medio. «Da a las mutuas más protagonismo, pero siguen sin poder dar altas». Inseguridad jurídica. Crea confusión la posibilidad de incorporación progresiva al puesto de trabajo. «Tiene que ser algo muy excepcional y bien regulado. No se puede incorporar a personas enfermas». En cambio la Fele ve positivo que se valore en casos de pluriactividad si puede trabajar en uno de los empleos aunque en otro no.
«La duración de las bajas se debe al retraso en las pruebas, y eso daña la salud de los trabajadores»
«El problema de la duración de las incapacidades temporales en la provincia de León está en el 80% de los casos en la mala gestión del sistema público de salud. Las pruebas que han de realizarse tardan mucho, y eso no sólo tiene que ver con las empresas, sino con los propios ciudadanos y con los sindicatos que defienden sus derechos, porque al final lo que está en juego es la salud de los trabajadores». Enrique Suárez insiste en que «la mala gestión sanitaria es la que provoca que los trabajadores tarden demasiado en volver a sus puestos laborales, pero es que además el retraso en la realización de las pruebas diagnósticas no sólo daña los resultados de las empresas y las arcas públicas, sino sobre todo la posibilidad de recuperación de los enfermos». Por eso la patronal, a nivel nacional, defiende que las mutuas puedan tratar (y también proponer altas médicas, o darlas directamente) a los afectados por la baja. «Hablamos de salud, no son permisos laborales. Y además esas bajas perjudican al conjunto de las plantillas, que tienen que asumir el trabajo de los que faltan. Porque las empresas tienen la obligación de cubrir las bajas, pero no siempre se encuentra el perfil adecuado, y además hay un período de aprendizaje y adaptación en el que no se rinde igual». Frente a esta situación la Fele analiza las propuestas de modificación de la gestión de incapacidades temporales que ahora propone el Gobierno. Y que se ‘vende’ también como una concesión a las aspiraciones de las empresas en este sentido, con el objetivo de suavizar la frontal oposición a la reducción de la jornada laboral aprobada por el Ejecutivo.