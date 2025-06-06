León consolida las bajas laborales más largas, con 125 M€ de pérdidas

Bajas laborales flexibles, incorporación del modelo de altas progresivas, centralización de los Equipos de Valoración de Incapacidad, casos de pluriactividad,... La nueva regulación de las bajas laborales que se negocia llega en un momento de récord de horas perdidas por enfermedad, en la que León se consolida además como la provincia de todo el país con las bajas más largas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó a principios de esa semana a empresarios y sindicatos un documento (Medidas de reforma de la prestacion por incapacidad temporal para mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras) que según la patronal leonesa tiene «algunos aspectos positivos, pero otros claramente oscuros». Que crearán, de salir adelante, «confusión e inseguridad jurídica». En todo caso, se avanza en el control que las mutuas tendrán sobre las bajas y altas de los trabajadores enfermos o accidentados, y eso es una reclamación que desde hace años reivindican los empresarios, y frente a la que los sindicatos advierten sobre una posible pérdida de derechos.

El caso es que a nivel nacional las empresas alzan la voz por el récord de bajas laborales que se registra en los últimos meses, y los sindicatos por el incremento de los accidentes laborales. Un récord que León encabeza de forma que alarma a la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que ha previsto la convocatoria el próximo otoño de una cumbre en la provincia para analizar las causas de esta situación que, lamentan, lastra el desarrollo de las empresas. Los datos son clarificadores. León encabezó en 2024, por segundo año consecutivo, el ránking de bajas laborales más largas en todo el país: casi 85 días de media. Durante el pasado ejercicio fueron más de 11.600 trabajadores los que faltaron a su trabajo por esta causa, y el cómputo de horas perdidas asciende a más de 19 millones. En total, la patronal leonesa calcula que el coste de estas ausencias por enfermedad o accidente ha supuesto para las empresas locales unas pérdidas de 125 millones de euros sólo en el último año. «Es increíble la situación en la provincia, que está por encima de los datos de la pandemia, y alcanza a un 7,4% de la población laboral en el último ejercicio. Supera cualquier límite anterior», explica Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Fele. «Eso evidencia que hay algo que no somos capaces de resolver, porque las cifras actuales son totalmente desproporcionadas a la situación sanitaria de la población». Suárez reconoce que la incidencia de las incapacidades temporales en León puede ser superior a la media por el envejecimiento. Pero eso no explica una situación que califica como « insoportable para las empresas, como denunciamos en la Comision Provincial de Salud. Emplazamos a sindicatos y administraciones a analizar las causas de la situación de la provincia y buscar soluciones, porque al final lo que está en juego es la salud de los ciudadanos leoneses».

