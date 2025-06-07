León recibe la mínima inversión de los 840M€ destinados al eje Atlántico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, resaltó ayer en Valladolid el compromiso del Ejecutivo central con Castilla y León en el desarrollo de una infraestructura que, cuando complete su desarrollo, provocará un incremento del PIB de la Comunidad en más de dos puntos. Sebastián, que compareció en el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) dentro del ciclo de Audiencias activas Audaces, argumentó que de los 1.772 millones de euros licitados en lo que va de año en el Corredor del Atlántico, casi la mitad, 840 millones, corresponden a obras de Castilla y León.

Así, el comisionado se refirió a inversiones como la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro; la estación de trenes de Valladolid; la duplicidad de vía en las líneas AVE de Medina-Sanabria, Palencia-León, Venta de Baños-Burgos; las obras de la Alta Velocidad entre Palencia y Santander o las de la línea Burgos-Vitoria. En este sentido, indicó que ya se ha licitado el primero de los tramos, Pancorbo-Ameyugo, por valor 400 millones, a la vez que anunció que entre este año y 2026 se licitarán el resto por valor 1.800 millones.

En su intervención también adelantó que el Plan Director del Corredor del Atlántico en Castilla y León se presentará en breve, una vez que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantenga una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para adelantarle su contenido. Al mismo tiempo, puso en valor cómo en los últimos años se han incrementado las inversiones, llegando a triplicarse, ya que entre 2012-2018 se licitan de media 613 millones anuales, mientras que del año 2018 a 2023 esta cantidad se incrementó hasta los 1.153 millones. El pasado año la licitación alcanzó los 1.420 millones y en lo que va de año se han alcanzado los 1.772 millones. Según explicó, esto ha sido posible gracias a que existen proyectos con todos los requisitos aprobados y lamentó que en todo el país han caducado 17 declaraciones de impacto ambiental por inacción, «por lo que hemos tenido que volver a hacerlas».

También indicó que hasta 2030 faltan por ejecutar en el Corredor Atlántico inversiones por valor 14.200 millones, de los que 3.118 corresponden a Castilla y León y negó que las inversiones en el Mediterráneo estén predominando sobre las del Atlántico, aunque sí reconoció alguna diferencia en el pasado.