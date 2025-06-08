Casi 400.000 euros para relanzar la investigación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La resolución definitiva sobre las ayudas de 2024 para la convocatoria de Redes de Investigación, la Agencia Estatal de Investigación emitió su propuesta de resolución del procedimiento de concesión directa de subvenciones a proyectos de colaboración internacional de carácter científico-técnico, como parte del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración, también incluido en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027. La Universidad de León es el único representante de la comunidad con tres proyectos de los 123 concedidos. El Instituto de Biología Molecular, Genómica y Proteómica recibe 175.000 euros para la integración del tratamiento de aguas residuales mediante procesos fisico-químicos y biológicos en los países mediterráneos; el Instituto de la Viña y el Vino recibe 122.500 euros por el fomento de la transición agroecológica de las fincas impulsadas por un enfoque de laboratorio viviente y el plan agroforestal de la Universidad suma 100.000 euros.