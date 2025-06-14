La Guardia Civil de Armunia desmantela dos redes criminales que robaron cable telefónico por valor de 500.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desmantelado dos redes criminales dedicadas al robo masivo de cableado telefónico en el norte de España en el marco de la “operación Santicoper”, arrojando un balance total de diecisiete personas implicadas (once detenidas y seis investigadas), todas ellas en la localidad cántabra de Castro Urdiales.

Además, se han logrado esclarecer 25 delitos (dieciséis robos con fuerza en (1) La Coruña, (1) Asturias, (3) Lugo, y (11) León, ocho de receptación en Castro Urdiales y uno de pertenencia a grupo criminal. Recuperados más de 8.500 kilogramos de cobre; y evitado un perjuicio económico superior a los 500.000 euros.

Las actuaciones comenzaron en el mes de febrero de 2025, cuando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armunia (León), detectó una oleada de robos de cableado telefónico que afectaban a las infraestructuras de comunicaciones en diversas provincias del norte peninsular, entre ellas León, Asturias, Lugo, A Coruña y Cantabria.

A través de labores de investigación y vigilancia, se pudo constatar que los autores se desplazaban desde Asturias y Córdoba hasta zonas rurales o industriales, donde realizaban inspecciones previas. Días después, actuaban de noche para sustraer la totalidad del cableado telefónico de los tramos seleccionados.

Cobre recuperado por la Guardia CivilGC

Las pesquisas desvelaron que los hechos respondían a la actuación de una organización perfectamente estructurada y especializada. Sus integrantes alquilaban furgonetas de gran capacidad y esperaban hasta que otros miembros del grupo finalizaban el corte y pelado del cobre, que luego era cargado y transportado a dos empresas de recuperación de metales situadas en Cantabria. Estas empresas adquirían el material de forma ilícita y contaban incluso con trabajadores implicados directamente, encargados de vigilar la zona para evitar la presencia policial durante las entregas.

La fase final de la operación se desarrolló en las localidades de León y Castro Urdiales (Cantabria), donde la Guardia Civil procedió a la detención de varios integrantes de los grupos criminales, justo en el momento en que se disponían a realizar una nueva entrega del material sustraído. Durante el operativo fueron también interceptados otros miembros de la organización, así como dos trabajadores de la empresa receptadora, implicados activamente en las labores logísticas de la organización.

La investigación y explotación de la operación han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armunia (León), perteneciente a la Comandancia de León, con el apoyo de unidades territoriales de otras provincias implicadas.

Las actuaciones han estado en todo momento coordinadas judicialmente por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Bañeza y el Juzgado de Instrucción número 4 de León, órganos responsables de las diligencias relacionadas con los hechos investigados.