Los almacenes del Ayuntamiento hacen 'Aguas'

El estado de falta de mantenimiento de los almacenes municipales del Ayuntamiento de León, ubicados en mercado nacional de ganados, hace que los operarios tengan que trabajar a diario con un entorno poco saludable. Entre ellos se cuentan los empleados de la empresa mixta Aguas de León, hartos de encontrarse cada vez que llueve las dependencias, los vestuarios y las oficinas encharcadas. Las planchas del falso techo se han podrido ya en varios puntos, los materiales caen y se crean canalones interiores para recoger el agua que derivan las grietas de las uralitas.