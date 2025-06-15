León albergará este verano el campus de la Energía Eléctrica en la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León albergará del 30 de junio al 4 de julio la X edición del Campus de Energía Eléctrica de Castilla y León, que contará con un total de 40 horas teóricas que se desarrollarán en el Aula Magna de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León, según un comunicado recogido por Ical.

Esta iniciativa, impulsada por la Junta y Red Eléctrica, con la colaboración de la ULE, busca estudiantes y egresados universitarios y de FP para analizar el sector eléctrico, las energías renovables y redes inteligentes. Este Campus es una actividad educativa especializada en la energía que permite que «unan conocimiento especializado a sus participantes sobre cuestiones teóricas y prácticas relativas al sector energético, diferentes fuentes de energías renovables y sus aplicaciones, y la necesidad de las redes eléctricas inteligentes para dar respuesta a las demandas de la sociedad».

Asimismo, se analizarán las claves de un modelo energético sostenible en sesiones teóricas pero con un peso especial en trabajo de campo, con visitas técnicas a instalaciones relacionadas con la energía, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La iniciativa está dirigida a estudiantes o egresados de los últimos dos años procedentes de las universidades de Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila, Pontificia de Salamanca, IE de Segovia, Isabel I de Burgos y Europea «Miguel de Cervantes» de Valladolid, así como a todos los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior (FP) de Castilla y León. Y este año como novedad también podrán participar estudiantes o egresados de los últimos dos años procedentes de las universidades y centros de FP (grado superior) de fuera de Castilla y León, para los que se reserva un número de plazas.

En esta edición la formación correrá a cargo de una veintena de expertos entre los que se encuentran profesionales de Red Eléctrica, de la Dirección General de Energía y Minas y del Eren, docentes de distintas universidades y del Instituto Español de Estudios Estratégicos, así como de empresas que están trabajando actualmente en el sector.

La programación del curso en esta convocatoria se ha estructurado en torno a las cinco grandes áreas temáticas en las que se ha trabajado en otros Campus, pero adaptándose a la evolución del sector actualmente. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo 25 de junio, a través de un formulario online que aparece en la propia web del campus X Campus Energía CyL. El campus contará con un máximo de aforo para la participación 100 estudiantes, de modo presencial.