El Gordo de la Primitiva cae en el alfoz de León y deja un suculento premio

El sorteo del Gordo de la Primitiva dejó este domingo un premio de 162.500 euros para un boleto acertante sellado en la Administración de Loterías número 3 de San Andrés del Rabanedo, en Trobajo, en la provincia de León, situada en Centro Comercial E´Leclerc, en la avenida Párroco Pablo Díez. La combinación ganadora ha correspondido a los números 48-50-21-45-02 y la recaudación del sorteo ascendió a 3,7 millones de euros.

Al no haber boletos acertantes de primera categoría, el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, de modo que un único acertante podría ganar 5,4 millones de euros.