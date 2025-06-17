El aeropuerto de León despega este verano con más vuelos y destinos: conoce las nuevas rutas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aeropuerto de León, ubicado en La Virgen del Camino, inicia este miércoles 18 de junio su operativa estival con el regreso de la ruta a Menorca, marcando el comienzo de una temporada de verano con gran actividad. Air Nostrum, aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, conectará León con siete destinos nacionales, ofreciendo un total de 61.700 plazas, un 4% más que en 2024, según una nota de prensa de la compañía. Los billetes ya están disponibles en www.iberia.com y en agencias de viajes.

La temporada arranca con el vuelo a Menorca, que operará todos los miércoles desde el 18 de junio hasta el 25 de agosto, con el primer despegue programado para mañana a las 13.40 horas. A partir del jueves 19 de junio, se reanuda la conexión con Ibiza, con una frecuencia semanal los jueves hasta el 26 de agosto. Además, desde el 11 de julio hasta el 29 de agosto, Gran Canaria estará conectada con León mediante una doble frecuencia semanal los jueves y viernes. Por su parte, Tenerife Norte tendrá una ruta semanal los miércoles entre el 23 de julio y el 27 de agosto. Como novedad, la ruta con Málaga operará los miércoles y jueves del 23 de julio al 27 de agosto.

Las conexiones anuales también se refuerzan. La ruta con Mallorca incrementará su frecuencia durante el pico estival, del 18 de julio al 31 de agosto, pasando a cinco días a la semana (excepto viernes y sábados), dos frecuencias más que en su operativa habitual. La conexión con Barcelona, por su parte, mantendrá sus cinco frecuencias semanales durante todo el verano.

En paralelo, Air Nostrum inicia hoy la operativa estival entre Reus y Mallorca, con dos frecuencias semanales (martes y sábados) hasta el 13 de septiembre. Esta ruta ofrece 3.744 plazas, con tarifas desde 42 euros por trayecto y 17 euros para residentes baleares.

Air Nostrum, líder en aviación regional en España, opera para el Grupo Iberia con una flota de 46 aviones de nueva generación, conectando 59 destinos en 9 países. Con 30 años de trayectoria y más de 112 millones de pasajeros transportados, la aerolínea consolida su apuesta por el aeropuerto de León, fortaleciendo su conectividad durante la temporada estival.