Redada antidroga en San Andrés, Armunia y Ribaseca con 4 detenidos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El cuerpo de élite de la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo en la tarde del pasado martes que permitió efectuar una redada antidrogas en la que se detuvo a cuatro personas como presuntos traficantes. En el operativo participaron, camuflados con pasamontañas, los efectivos de cinco furgones, que localizaron a los arrestados tras una búsqueda en las localidades de San Andrés del Rabanedo, Armunia y Ribaseca.

Según fuentes conocedoras del caso, el juzgado de Instrucción número 3 de León ha declarado secretas las diligencias porque la investigación aún no ha concluido, lo que podría deparar nuevas detenciones vinculadas con la red de venta y trapicheo de estupefacientes.

Hasta ahora se ha procedido a detener a una mujer de 45 años, a un varón y a dos jóvenes que se vinculan con el negocio de la droga en León. Todos ellos habían sido objeto de las pesquisas y seguimientos de los agentes de la Usecic, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de León creada para reforzar el trabajo de las patrullas convencionales en situaciones que requieren una actuación rápida, organizada y con medios más especializados.

Esta unidad operativa se coordinó con la Policía Nacional de San Andrés antes de entrar a su territorio al hilo del dispositivo para arrestar a los presuntos miembros de la red de estupefacientes.

Se trata de la tercera operación contra drogas que se realiza este año y ha trascendido, ya que el pasado febrero se desarrolló otra redada en el centro de la ciudad que concluyó con tres detenidos y la incautación de armas de fuego, cocaína, heroína y marihuana. En marzo, se desmanteló un «narcopiso» en la calle Concha Espina también de León capital, con tres personas arrestadas y la incautación de droga y armas. Esta zona es recurrente para la venta de estupefacientes según los cuerpos de seguridad.

A ellos se suman los doce detenidos del año pasado. El mayor golpe de las fuerzas policiales se desarrolló en octubre de 2024 Armunia, también con guardias civiles encapuchados como la del martes y nada menos que ocho arrestados en lo que se consideró la desarticulación de un grupo criminal.

Un año que había comenzado con el desmantelamiento en abril de un punto de distribución de droga en la zona del Órbigo donde se incautaron nada menos que 20,2 kilos de droga y se detuvo a una persona. Ese verano, en julio, 'cayó' una pareja a la que encontraron 121 bolsitas de cocaína y unos 10.500 euros. Se llegó a ellos por las quejas vecinales, ya que el trapicheo lo efectuaban en una casa del centro urbano.

En noviembre de 2024, la Policía detuvo a un hombre por tráfico de drogas con un kilo y medio de cocaína y también se desarticularon redes de distribución de droga en Maragatería y Órbigo, con cuatro detenidos e incautaciones de cocaína, marihuana y hachís.