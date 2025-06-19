La ULE ofrece 100 servicios a 63 empresas con el proyecto Digis3

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consorcio europeo Digis3 ha permitido ofrecer desde la Universidad de León más de 100 servicios a 63 empresas desde que se inició hace dos años. Digis3 es una alianza europea que tiene como objetivo aumentar la competitividad de las empresas y de las entidades públicas, a través de procesos de digitalización, según explicó la coinvestigadora principal del proyecto en la Universidad de León, Flor Álvarez Taboada. La representante de la Universidad se ha pronunciado de este modo durante la celebración de Conecta U+E, un encuentro entre la universidad y la empresa para que el mundo empresarial conozca las posibilidades de digitalización que ofrece el consorcio europeo. Álvarez Taboada señaló que en el caso de la Universidad de León la propuesta está financiada con más de tres millones de euros y precisó que los servicios que reciben las empresas y las entidades públicas no tienen coste para ellos, ya que estas cuantías las asumen la Comisión Europea y la Universidad de León a partes iguales. En cuanto a los servicios ofrecidos en el marco de Digis3 por la Universidad de León están los relacionados con Inteligencia Artificial, supercomputación o Big Data, aplicados a múltiples campos como agricultura, forestal o biotecnología, entre otros. Por su parte, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, recalcó que el proyecto pretende favorecer la transformación digital sostenible y moderna del tejido productivo de la zona de León. Para ello, la Universidad cuenta con grupos de investigación en distintos campos como la automatización, investigación aérea o espacial, la investigación en tecnología agrícola o la investigación en tecnología minera. «Abarcamos un rango muy amplio de disciplinas en las que contamos con grupos muy especializados, con la pretensión de que nuestras empresas incrementen su capacitación digital, aumentando también, de esta manera, su productividad", puntualizó, para añadir que Conecta U+E puede ser «muy positiva» para el contexto del proyecto DIGIS3, así como para potenciar las interrelaciones entre la universidad y la empresa.