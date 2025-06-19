UPL recupera el poder tras 14 años en Villaquilambre

Villaquilambre encumbra este mediodía a su octavo alcalde de la democracia. Se trata del leonesista Vicente Álvarez, que llega de la mano de un pacto de gobernabilidad suscrito al inicio de este mandato con el PSOE para que cada formación política se 'repartiera' el bastón de mando dos años.

En la práctica, el acuerdo permite a UPL regresar al poder del municipio tras 14 años y con un 'viejo' conocido, ya que Álvarez tuvo una larga trayectoria como concejal y responsable de decenas de obras, especialmente, vinculadas con el saneamiento de Villaquilambre, antes de regresar a la escena municipal en 2023. Su proclamación se realiza hoy en un pleno extraordinario, tras el celebrado el lunes donde el socialista Jorge Pérez dio a conocer su dimisión como regidor y Vicente Álvarez, hasta entonces edil de Deportes, Infraestructuras, Obras, Edificios Públicos y Alumbrado, pasó a convertirse en alcalde en funciones.

Las urnas dejaron un tablero político de siete formaciones y 17 ediles con un ganador, el PP de Manuel García que ya gobernaba, pero distanciado sólo 62 votos del PSOE, con quien empató en número de concejales (5). UPL, siguiendo la estela del alfoz creció y logró tres ediles (uno más). Un tripartito PSOE-UPL-Podemos se alzó con la vara de mando con la condición del relevo en la Alcaldía en el ecuador del mandato.