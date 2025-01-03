La Universidad de León, sede del ‘DATAfórum Justicia 2025’, del 1 al 3 de octubre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León se convertirá en el epicentro del gran encuentro anual del sector Justicia de España con la celebración del DATAfórum Justica 2025. Se trata del principal evento de transformación digital del sistema judicial y justicia a nivel nacional impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de octubre junto con la ULE y la colaboración del Ayuntamiento de León.

Un encuentro que en esta edición contará con contenido innovador, con un enfoque que explora la relación entre el servicio público de justicia, la digitalización, los datos y el humanismo, poniendo el foco en la intersección entre tecnología, derechos de los ciudadanos y humanismo. Durante tres días, destacados expertos de la administración pública, instituciones y empresas del sector privado, reflexionarán juntos sobre los nuevos retos del ecosistema judicial.

Un foro que tendrá como escenarios la Facultad de Derecho y el Auditorio de León y con el que la Universidad, según ha destacado su rectora, Nuria González, reafirma su compromiso con la innovación, la educación de calidad y la transformación social, “posicionándose como un referente no solo en el ámbito académico, sino también en la implementación de soluciones tecnológicas que contribuyen al avance del sistema judicial”.

A través de este foro, Universidad y Ministerio demuestran su liderazgo en innovación y conocimiento, poniendo en el centro del debate temas clave como la violencia de género y sexual, los delitos de odio y ciberdelitos, el cibercrimen, la ciberseguridad, el papel de la IA en la Justicia, la cultura del dato, la automatización de procesos judiciales, y la conexión entre la Justicia y el arte y la cultura para acelerar los cambios, así como la protección del patrimonio desde el ámbito judicial.

Una diversidad de temas que dejan de manifiesto que el DATAfórum Justicia 2025, lejos de ser un evento dirigido en exclusiva a estudiantes y profesionales del ámbito judicial, está diseñado para implicar a una amplia variedad de disciplinas y áreas de conocimiento, con el objetivo de fomentar la colaboración que permita abordar los retos actuales del sistema judicial desde un enfoque multidisciplinar.

Ponentes

Entre los ponentes confirmados destacan Daniela Brückner, secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia (Alemania); Ivan Crnčec, secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, Administración Pública y Transformación Digital de la República de Croacia; José Ignacio Latorre, físico cuántico y divulgador científico, director del Centro de Ciencias de Benasque y profesor visitante en el Center for Quantum Technologies de la Universidad Nacional de Singapur.

Asimismo, ya han confirmado su asistencia Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE; Marina Marroquí, educadora y comunicadora especializada en adolescencia y violencia sexual; el Dr. Kyung-Shick Choi, cibercriminólogo coreano-estadounidense; y Selene de la Fuente, primera abogada gitana de León, especialista en delitos de odio. A ellos se suman muchos otros profesionales del derecho y representantes de todos los colectivos profesionales, que aportarán una visión plural y comprometida con una justicia más accesible, segura y humana.

Datathon

Un evento en el que los estudiantes universitarios tendrán un papel protagonista. En este sentido, la Facultad de Derecho albergará el DATAthon, concurso de innovación que brinda a los estudiantes la oportunidad de presentar ideas y proyectos innovadores que aporten soluciones tecnológicas para mejorar la Justicia y su impacto social.

Inspirado en el formato hackathon, esta competición que contará con la participación de casi una decena de universidades, busca acercar la transformación digital del sistema judicial al ámbito académico, premiando la mejor solución técnica y la más innovadora en el sector. Este concurso es una oportunidad para que los jóvenes presenten ideas y soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar el sistema judicial y su impacto social.

El DATAfórum Justicia 2025 se presenta como un espacio único de colaboración entre la administración pública, el sector privado, y la sociedad civil, en el que la Universidad de León jugará un papel fundamental. Este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la conexión entre el conocimiento académico, la tecnología y los procesos judiciales, creando un puente para mejorar la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial en la era digital.

Más información e inscripciones en: www.dataforumjusticia.es