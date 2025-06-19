El PSOE de León condena las pintadas en su sede este jueves

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agrupación socialista de León comunica su más absoluta condena y repulsa hacia los graves actos vandálicos sufridos en la madrugada de este jueves con la aparición de pintadas insultantes en la fachada de la sede provincial del partido, ubicada en la capital leonesa.

Desde el PSOE han considerado que " se trata de una afrenta a la democracia y al Estado de Derecho, por lo que se ha puesto la correspondiente denuncia ante las fuerzas policiales con el fin de que se investiguen los hechos".

"Se trata de una nueva expresión de odio político contra quienes defendemos la convivencia y la democracia. No hay silencio que valga frente a este tipo de violencia. Lo que estamos viviendo no son hechos aislados, son el resultado de una espiral de crispación alentada por la derecha política y mediática, que siguen sin aceptar el resultado de las elecciones y están sumidos en una estrategia de acoso y derribo sin parangón en nuestra historia democrática reciente. Que los autores de este acto tengan claro que el PSOE acaba de cumplir 146 años de vida y ninguna violencia ni ha doblegado ni doblegará jamás su lucha y entrega por las libertades, la justicia, el bienestar de las personas y la democracia. La violencia política no se tolera. No se blanquea. Se condena. Y quien no la condena, la ampara", detallaron en el comunicado.