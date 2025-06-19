La ULE analizará en un curso el mantenimiento de los ríos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá entre los días 25 y 27 de junio un curso de verano titulado ‘Paisajes fluviales adaptados al cambio global’, que se va a desarrollar bajo la dirección de los profesores Alfonso Pisabarro Pérez y Amelia Gómez Villar.

Se trata de unas jornadas en las que se va a analizar la forma y el mantenimiento que deben tener los ríos desde un punto de vista integral, incluyendo a la cuenca hidrográfica en su conjunto, y tomando decisiones que permitan conjugar su renaturalización, la disponibilidad de agua y la seguridad frente a las inundaciones, la conectividad ecológica, el patrimonio cultural y el paisaje.

El curso tiene 30 horas lectivas y está abierto a todo el público, si bien es de máximo interés para profesionales, profesores y alumnos universitarios, ya que busca enseñar los aspectos a tener en cuenta desde una perspectiva multidisciplinar, que debe situar al paisaje en el centro de las decisiones que se toman en un territorio.

Jornada práctica con varias vistas

En las diferentes conferencias y mesas redondas que integran el programa van a participar especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la Confederación Hidrográfica del Duero y de varias universidades (León, País vasco, Zaragoza, Politécnica de Cataluña, Valladolid, Nacional de Educación a Distancias - UNED y Colorado State de EEUU).

Además, se ha previsto una jornada práctica, en la que se desarrollará un taller en el tramo bajo del Bernesga para evaluar su erosión, se visitará el trasvase de Villalobar hacia el Páramo y la transformación del paisaje de regadío, y la restauración fluvial de Carrizo de la Ribera.

El precio de matrícula es de 100 euros, cantidad que se reduce a 75 para estudiantes universitarios y a 50 para alumnos de la ULE, y permitirá a los participantes reconocer 1’5 créditos ECTS. (La tarifa del curso incluye asistencia a conferencias y talleres, desplazamiento en autobús en la segunda jornada y material para el curso).

Las personas que estén interesadas pueden formalizar su inscripción para este curso a través del siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2025cv00050-paisajes-fluviales-adaptados-al-cambio-global