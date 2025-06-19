Maldonado y Aemet pronostican temperaturas de récord este junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España se enfrenta este fin de semana a una combinación de temperaturas mínimas inusualmente elevadas y máximas que rozan máximos históricos en varias regiones. Las noches tropicales, esas en las que el termómetro no desciende de los 25 ºC, pondrán a prueba la paciencia y el descanso de millones de ciudadanos. Todo ello en una semana donde la inestabilidad, con chubascos y actividad tormentosa, se mezcla con un panorama general dominado por el calor, acorde a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El mes de junio de 2025 se perfila como uno de los más cálidos registrados en la península, especialmente en lo que respecta a las temperaturas nocturnas. A falta de poco más de una semana para concluir el mes, la media de las mínimas coloca a este junio en el primer puesto desde 1961, año en que comenzó la serie histórica. Mientras tanto, en cuanto a máximas diurnas, solo 2017 supera de momento el actual registro, lo que sitúa a 2025 como el segundo junio más caluroso en ese aspecto, según explica Maldonado.

Las temperaturas extremas históricas establecidas para un mes de junio, como los 45,2 ºC del 27 de junio de 1965 en Sevilla, aún no han sido superadas, pero los pronósticos sugieren la posibilidad de nuevos récords a la vista, especialmente en el sur y el noreste del país, donde se esperan episodios de calor extremo persistente durante varias jornadas.

El elemento más destacado en el actual episodio meteorológico es el protagonismo de las temperaturas mínimas anormalmente altas, que convertirán a muchas ciudades españolas en escenarios de noches tropicales. Localidades como Sevilla, Cádiz, Valencia, Zaragoza o Cáceres podrían no ver al mercurio descender por debajo de los 25 ºC. Incluso en la meseta norte, tradicionalmente más templada por las noches, se prevé que algunas capitales experimenten noches inusualmente cálidas.

Este fenómeno dificulta el descanso nocturno y contribuye a prolongar la sensación de bochorno las 24 horas del día. Según los modelos meteorológicos de referencia, la persistencia de este calor nocturno podría mantenerse más allá del fin de semana en numerosos puntos de la geografía nacional.

Riesgo de tormentas pese al anticiclón

A pesar del dominio general de la estabilidad anticiclónica, la llegada de una onda en altura está generando desde hoy chubascos localmente intensos en regiones como la cornisa cantábrica, la Cordillera Ibérica, la cuenca del Ebro, el centro y sureste peninsular, así como parte de Extremadura. Mañana, la actividad tormentosa tenderá a desplazarse hacia el tercio oriental y algunas áreas interiores, trayendo granizo y rachas de viento intenso en puntos concretos.

Las temperaturas máximas seguirán situándose en cotas muy elevadas, con valores superiores a los 34 ºC en amplias zonas de la mitad sur y registros que podrían alcanzar los 40 ºC en provincias como Sevilla, Córdoba o Lleida. Destaca también la presencia del viento de levante en el Estrecho, vientos del norte en la cornisa cantábrica y alisios fuertes en Canarias, factores que pueden acentuar aún más la sensación térmica en ciertas regiones.

El fin de semana, marcado por la inestabilidad de una Dana

El sábado, la nubosidad aumentará especialmente en la vertiente cantábrica y sobre Galicia, donde serán posibles lluvias durante gran parte de la jornada. En el interior peninsular podrían desarrollarse focos tormentosos vespertinos, mientras que los cielos permanecerán mayormente despejados en la mitad sur. Las máximas se mantendrán en torno a los 38-40 ºC en Extremadura y Andalucía, con persistencia del levante en el Estrecho y brisas variables en otras regiones.

La situación se complica aún más el domingo, pues la aproximación de una Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) desde el suroeste favorecerá que la inestabilidad atmosférica se extienda a buena parte de la península. Por la tarde, la mayor parte del territorio podría verse afectada por chubascos, que serán especialmente intensos en el Pirineo y en la Cordillera Ibérica. Canarias mostrará contrastes, con cielos más nubosos en el norte y despejados en la vertiente sur.