Justicia abordará en León su transformación digital

León acogerá del 1 al 3 de octubre el encuentro anual Datafórum Justica 2025, evento de transformación digital del sistema judicial impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes junto con la Universidad de León. La cita pondrá el foco en la intersección entre tecnología, derechos de los ciudadanos y humanismo y destacados expertos de la administración pública, instituciones y empresas reflexionarán sobre los retos del ecosistema judicial.

El foro, que se desarrollará en la Facultad de Derecho y el Auditorio, abordará la violencia de género y sexual, los delitos de odio y ciberdelitos, el cibercrimen, la ciberseguridad, el papel de la IA en la justicia, la cultura del dato, la automatización de procesos judiciales, y la conexión entre la Justicia y el arte y la cultura para acelerar los cambios o la protección del patrimonio desde el ámbito judicial.

Datafórum Justicia 2025 está diseñado para implicar a una amplia variedad de disciplinas y áreas de conocimiento y fomentar la colaboración para abordar los retos actuales del sistema judicial desde un enfoque multidisciplinar.

Entre los ponentes destacan Daniela Brückner, secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia (Alemania); Ivan Crncec, secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, Administración Pública y Transformación Digital de la República de Croacia; José Ignacio Latorre, físico cuántico y divulgador científico, director del Centro de Ciencias de Benasque y profesor visitante en el Center for Quantum Technologies de la Universidad Nacional de Singapur. Además de Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE; Marina Marroquí, educadora y comunicadora; Kyung-Shick Choi, cibercriminólogo coreano-estadounidense; y Selene de la Fuente, primera abogada gitana de León, especialista en delitos de odio.

De forma paralela habrá un concurso sobre soluciones tecnológicas para mejorar la Justicia y su impacto social.