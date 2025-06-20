Un millonario deja 14 M€ a un leonés y a la Iglesia para evitar que la herencia llegue a su hijo biológico no reconocido

Publicado por EFE Sevilla Creado: Actualizado:

Un juzgado de Madrid ha bloqueado una herencia de 14 millones de euros, entre dinero y propiedades, que dejó un ciudadano leonés fallecido hace tres años, que se repartió entre una persona y varias instituciones religiosas, hasta dilucidar en un juicio si la recibe el hijo biológico del fallecido.

Según ha informado a EFE el abogado sevillano Fernando Osuna, se trata de la herencia de un hombre que murió sin reconocer a su único hijo, fruto de una relación con una mujer casada hace 49 años, que aunque nunca fue reconocido en vida sí lo consiguió por sentencia judicial, ratificada por el Tribunal Supremo.

Osuna ha concretado que el padre, que vivía en un piso de lujo en Madrid de más de 400 metros cuadrados, se empadronó ficticiamente en Pamplona "para aprovecharse del sistema civil de herencias en Navarra", con el fin de desheredar a su hijo, lo que ha sido denunciado también y como consecuencia el juicio por este caso está fijado para abril de 2026.

"Es decir, este señor no ostentó nunca relaciones mercantiles, ni comerciales, ni familiares, ni sociales ni de ningún otro tipo en Navarra y a pesar de ello, sin ninguna explicación ni motivo razonable que lo avalase, decidió adquirir la vecindad civil navarra", explica la denuncia presentada en su día.

La herencia, explica el letrado, se la dejó a un ciudadano leonés y a instituciones religiosas de León y Zamora, además de nombrar a un albacea para administrar el dinero, al que puso un sueldo de 10.000 euros al mes.

Se da además la circunstancia de que el fallecido dejó en herencia una finca con un coto de caza, cuyos animales se encuentran abandonados, lo que ha motivado una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Ante los indicios presentados por el denunciante, el juez ha bloqueado preventivamente la herencia, cuyos fondos no podrán ser usados, y en caso de fallar a favor del hijo del fallecido, todo el capital pasaría a sus manos, al ser el único hijo del mismo.