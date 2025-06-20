El Ayuntamiento de León licita el proyecto de rehabilitación del Consistorio de la plaza Mayor y la cubierta del Mercado de Ganados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la licitación del proyecto de rehabilitación del conocido como el antiguo Consistorio de la plaza Mayor, también denominado Mirador del Concejo. Con el visto bueno al expediente de contratación del proyecto básico y ejecución de estas obras, la capital leonesa da un paso más para avanzar en la mejora de un espacio histórico de la ciudad, un área que está en estos momentos siendo objeto de obras con la renovación del pavimento, una actuación ejecutada ya al 80%.

El proyecto básico y de ejecución para las obras de la rehabilitación integral del Mirador del Concejo de la plaza Mayor tiene un presupuesto de licitación de 63.000 euros, IVA incluido. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de León inicia el procedimiento para la contratación de los servicios profesionales de carácter intelectual que tendrá en cuenta criterios de calidad de las propuestas que se reciban, correspondiendo la valoración a un comité de expertos. El adjudicatario tendrá un plazo de dos meses y medio para la ejecución del proyecto y será, además, el encargado de llevar la dirección de las obras.

Además de elaborar los documentos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tendrán que elaborar la documentación gráfica y modelos digitales necesarios para la completa documentación del conjunto, su restauración, mantenimiento y puesta en valor.

El objetivo último de esta licitación es poder realizar una restauración integral del antiguo Consistorio cuyo interior deberá adaptarse para compatibilizar su uso con acciones culturales y turísticas. Asimismo, deberá mantener su funcionalidad histórica y permitir que el espacio se adecúa a los talleres formativos en oficios tradicionales y artes plásticas que en él se imparten. Esta intervención conllevará la inversión de 1.246.120 euros, financiados en un 70% por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, ya que ha sido uno de los proyectos seleccionados por el Programa 2% Cultural.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de León busca resolver las patologías existentes en este inmueble cuya construcción data del siglo XVII, lo que servirá para su preservación en el tiempo, así como su puesta en valor y relevancia dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León al que pertenece.

Actualmente, la plaza Mayor en la que se ubica el Mirador del Concejo está siendo objeto de obras, unas actuaciones que consisten en la renovación del pavimento, resolviendo con ella las deficiencias que presentaba y mejorando la accesibilidad al conjunto. Estos trabajos está previsto que acaben en el mes de agosto. Las obras están divididas en cuatro sectores de los que ya se han ejecutado tres. Primero la intervención abarcó una mitad de la plaza, a continuación, una segunda y, por último, los trabajos se han centrado en la renovación del pavimento más cercano a las puertas del antiguo Consistorio. Ahora queda pendiente el arreglo de la zona de acceso a la plaza por la calle Domínguez Berrueta y los remates de todo el conjunto.

Cubiertas del Mercado de Ganados

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de reposición de las cubiertas de amianto del Mercado de Ganados. Esta intervención supondrá una inversión de un millón de euros y tendrá un plazo de ejecución de siete meses. Se trata de una actuación que está subvencionada por el Fondo de Cooperación Económica Local General y es unas de las actuaciones prioritarias, según el censo de amianto en edificios municipales y en edificaciones del término municipal de León. El Ayuntamiento de León tiene prevista la retirada de elementos que contienen amianto en dos fases de unos 2.400 metros cuadrados cada una.

Proyecto de autoconsumo

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León también ha aprobado los planes de seguridad y salud que permitirán desplegar las dos primeras instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales dentro del contrato que adjudicó el pasado 21 de febrero por 2.168.138,50 euros y que contempla la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas en distintos edificios municipales a fin de poder reducir los consumos energéticos municipales y, con ello, la facturación mensual.

Precisamente, las dos primeras instalaciones que se van a ejecutar son las que permitirán dotar a la nave del servicio de Limpieza y al Pabellón de Luis Vives de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Dentro de este mismo proyecto se incluye la cobertura con paneles solares de la pérgola bioclimática de la avenida Reyes Leoneses.

Ayudas a las asociaciones vecinales

También este viernes, la Junta de Gobierno Local ha acordado resolver la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de vecinos para el año 2025. El Ayuntamiento de León reparte actualmente 90.000 euros entre más de una veintena de estas entidades. Lo hace a través de una convocatoria de concurrencia competitiva mediante la cual el Consistorio les proporciona medios económicos con los que sufragar los gastos del movimiento asociativo vecinal de León.

Las beneficiarias han sido las siguientes asociaciones: Armunia Viva, Cantamilanos, El Espolón, El Mercado, El mirador de Oteruelo, Faustina Álvarez, Jesús Divino Obrero, Juan Nuevo, La Asunción, La Inmaculada, La Lastra, Los Juncales, Mariano Andrés, Palomera-San Lorenzo, Polígono X, Puente Castro, Quevedo, San Antonio de Padua, San Mamés, San Pedro de las Huertas, San Roque, Santa Marina y MásQPerros.