El viento y la lluvia azotan a la capital durante la jornada de este viernes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El viento ha llegado para quedarse el fin de semana en León y así lo ha confirmado la AEMET.

Acompañado de lluvia, nubes y temperaturas más bajas durante la noche, las fuertes rachas de viento han comenzado durante este viernes, alcanzando los 5 kilómetros por hora y llegarán hasta los 20 kilómetros por hora durante el sábado.

Por otro lado, la lluvia tampoco dará tregua a la capital leonesa durante este fin de semana, que acompañará a sus habitantes hasta el domingo.

Imagen de un temporal de lluvia este verano.

Las temperaturas inusualmente altas seguirán protagonizando las próximas noches en la península ibérica con carácter tropical -concepto que describe cuando las mínimas no bajan de los 20 °C- en buena parte de su mitad sur, el valle del Ebro y el oeste de España.

La pasada noche los termómetros ya superaron los 25 °C en varios puntos y, para este jueves, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya han advertido de que en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Aragón y el oeste de Castilla y León las temperaturas nocturnas estarán "entre 5 °C y 10 °C por encima de lo normal".

En la misma línea, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF por sus siglas en inglés) ha pronosticado que el actual episodio de temperaturas mínimas inusualmente altas, sin ser considerado todavía ola de calor, se extenderá al menos hasta el próximo domingo.