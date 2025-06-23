Alerta sanitaria en Europa por opiáceos sintéticos letales y la adulteración de MDMA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia de Drogas de la Unión Europea, adscrita a la Agencia del Medicamento, ha actualizado las nuevas drogas que circulan por las calles y sus efectos y ha despertado la alerta sobre las nuevas tendencias en el consumo de drogas. En concreto, muestra preocupación máxima por cannabinoides sintéticos vinculados a varios casos de muerte y por la adulteración de sustancias como el MDMA -el 76% de las muestras no eran MDMA-.

El mercado de nuevas sustancias psicoactivas se caracteriza por la gran cantidad de drogas que han surgido, con nuevos compuestos detectándose cada año. El término «nuevas sustancias psicoactivas» abarca una amplia gama de tipos de sustancias que no están controladas por los convenios internacionales de fiscalización de drogas, aunque algunas de ellas pueden estar sujetas a medidas regulatorias nacionales. Por segundo año consecutivo, las fuerzas de seguridad de los Estados miembros de la UE informaron de una cantidad récord de nuevas sustancias psicoactivas al Sistema de Alerta Temprana de la UE, que ascendió a 41,4 toneladas importadas o incautadas.

Nuevas sustancias

Los datos más recientes muestran que los productores de drogas siguen creando nuevas sustancias para evadir los controles legales, con 47 nuevas sustancias psicoactivas notificadas por primera vez en 2024. Esta cifra se acerca a la que se reportaba anualmente entre 2016 y 2022. Además, en 2023 se detectaron en el mercado alrededor de 350 nuevas sustancias previamente notificadas, aunque generalmente en pequeñas cantidades.

En general, los riesgos para la salud de estos nuevos compuestos son poco conocidos, aunque algunos representan claramente un riesgo agudo para los consumidores de sufrir intoxicaciones graves o incluso mortales u otros problemas de salud. Con el tiempo, los controles legislativos y otras medidas regulatorias adoptadas en Europa y en países de origen no pertenecientes a la UE parecen haber contribuido a una reducción en el número de nuevas sustancias psicoactivas que aparecen por primera vez anualmente, en particular aquellas que han sido objeto de un control específico, como los derivados del fentanilo y los cannabinoides sintéticos. Sin embargo, siguen apareciendo otras sustancias diseñadas para evadir la legislación, y China e India siguen siendo importantes países de origen para estas sustancias o los precursores necesarios para su producción.

Nacen 20 nuevos cannabinoides en un año

En 2024, los países europeos identificaron 20 nuevos cannabinoides, 18 de los cuales eran cannabinoides semisintéticos, que representan más del 40 % de las nuevas sustancias notificadas por primera vez al Sistema de Alerta Temprana de la UE ese año.

A pesar de las señales de una reducción significativa en la disponibilidad de cannabinoides sintéticos en 2023, estas sustancias siguen representando una amenaza para la salud pública, afectando especialmente a poblaciones vulnerables, como las personas en prisión. Los cannabinoides sintéticos suelen ser muy potentes y conllevan riesgos de intoxicación. Estos compuestos también pueden venderse indebidamente o utilizarse para adulterar productos de cannabis y cannabinoides semisintéticos sin el conocimiento de los consumidores, lo que aumenta los riesgos para la salud. Esto puede incluir los comestibles de cannabis, que son alimentos, a menudo en forma de dulces, generalmente infusionados con extracto de cannabis, que se han vuelto más disponibles en el mercado ilícito europeo desde 2021.

Tras la implementación de medidas genéricas de control legal por parte de China en julio de 2021, se interrumpió el suministro a Europa de casi todos los cannabinoides sintéticos conocidos, lo que redujo la disponibilidad de compuestos dominantes como MDMB-4en-PINACA y ADB-BUTINACA. Los productores respondieron introduciendo nuevos compuestos como los OXIZID, cuyo uso nunca se generalizó. Además, existen indicios de que estas sustancias se están fabricando actualmente en Europa, con informes en 2023 sobre su producción en un pequeño número de laboratorios ilícitos incautados y la incautación de más de 148 kilogramos del precursor MDMB-INACA.

Producción industrial fuera de China

La disponibilidad de cannabinoides sintéticos en Europa puede verse afectada por diversos factores, como los cambios en la producción nacional, el posible resurgimiento de compuestos antiguos y populares y la aparición de nuevas plantas de producción a gran escala fuera de China. Paralelamente a la evolución del mercado de cannabinoides sintéticos, la disponibilidad de cannabinoides semisintéticos aumentó tras la legalización de la producción y venta de cáñamo en Estados Unidos en 2018.

Los cannabinoides semisintéticos son formas químicamente modificadas de los cannabinoides presentes en la planta de cannabis. Se reportaron por primera vez en Europa en 2022, donde se comercializaron como alternativas legales al cannabis y al delta-9-THC. A finales de 2024, se habían identificado 24 cannabinoides semisintéticos en los mercados de drogas europeos. Estas sustancias se han extendido rápidamente y se han tomado medidas para controlarlas. El HHC (hexahidrocannabinol), el primero en identificarse, se reportó en 27 países europeos y se encuentra en la lista de sustancias controladas en al menos 22 estados miembros de la UE. El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud recomendó su control internacional en noviembre de 2024. Otros cannabinoides semisintéticos también ampliamente disponibles en Europa incluyen hexahidrocannabinol-O-acetato (HHC-O), hexahidrocannabiforol (HHC-P), delta-9-tetrahidrocannabiforo (delta-9-THCP) y acetato de hexahidrocannabiforol (HHC-POA).

Inicialmente, los cannabinoides semisintéticos se importaban de Estados Unidos; sin embargo, ahora también se producen en Europa. La producción también ha evolucionado desde compuestos derivados del CBD de cannabis con bajo contenido de THC, como el HHC, hasta incluir ahora también productos aparentemente totalmente sintéticos como el HHC-P.

Riesgo de muerte

Aunque los efectos de los cannabinoides semisintéticos en humanos siguen siendo poco estudiados, los informes sugieren que son similares a los del cannabis, con riesgos de reacciones adversas que van desde intoxicaciones leves hasta graves, que en ocasiones requieren tratamiento hospitalario. Algunos países reportan un número creciente de casos de intoxicación con estas sustancias, pero actualmente no se dispone de informes sistemáticos. La similitud farmacológica de los cannabinoides semisintéticos con el delta-9-THC genera preocupación sobre su potencial para desencadenar episodios psicóticos, así como sobre su potencial de abuso y dependencia.

Los cannabinoides semisintéticos están ampliamente disponibles en línea y, en algunos países, en establecimientos minoristas físicos, incluyendo tiendas de vapeo y tiendas especializadas que venden productos de cannabis con bajo contenido de THC y CBD. También pueden venderse en tiendas de conveniencia (quioscos) y máquinas expendedoras en algunos países. Los principales productos son comestibles y vapeadores saborizados, así como cannabis con bajo contenido de THC que se ha pulverizado o mezclado con los cannabinoides. Su accesibilidad y su aparente legalidad pueden atraer tanto a consumidores de cannabis como a quienes lo consumen por primera vez, incluyendo potencialmente a jóvenes y niños. El parecido de los comestibles con alimentos comunes, especialmente dulces, también plantea una gran preocupación por el consumo accidental, especialmente por parte de niños.

Análisis de laboratorio han revelado que las concentraciones de cannabinoides semisintéticos presentes en los productos pueden variar considerablemente, e incluso algunos contienen cantidades muy elevadas. Los productos pueden incluir cannabinoides no declarados, como delta-9-THC o delta-8-THC, o compuestos semisintéticos novedosos, en concentraciones variables.

Los cannabinoides semisintéticos presentes, cuya potencia puede variar, y sus concentraciones pueden variar significativamente entre productos y lotes. En general, esta variabilidad e imprevisibilidad suponen un riesgo potencial de intoxicación para los consumidores.

La rápida expansión de los vapeadores y comestibles, especialmente las gominolas, es particularmente preocupante desde una perspectiva de salud pública. Su accesibilidad y atractivo pueden atraer a nuevos consumidores, posiblemente más jóvenes, que de otro modo no consumirían o tendrían acceso a cannabis ilícito ni desearían fumar cannabinoides. Además, la absorción más lenta de los cannabinoides de los comestibles y la aparición más tardía de los efectos iniciales en comparación con vapear o fumar pueden llevar a los usuarios a consumir múltiples porciones, con el riesgo de dosis tóxicas. Esto puede verse agravado por el desconocimiento de la dosificación adecuada por parte de los consumidores o por consumir más de lo recomendado, lo que aumenta aún más el riesgo de intoxicación.

En junio de 2024, Hungría notificó un brote de 30 intoxicaciones agudas no mortales relacionadas con gomitas que contenían dos potentes cannabinoides semisintéticos.

Las catinonas sintéticas se han consolidado como sustitutos de estimulantes como la anfetamina y la cocaína en algunas partes de Europa. Si bien el consumo involuntario en mezclas y comprimidos de drogas sigue siendo preocupante, algunos consumidores pueden considerar estos estimulantes diferentes como funcionalmente equivalentes en términos de efectos y buscarlos intencionalmente. El mercado ha evolucionado significativamente desde el fenómeno de las «drogas legales» de 2014-2015, cuando surgieron casi 30 nuevas catinonas cada año, en comparación con solo siete en 2024. En 2023, también se detectaron más de 60 catinonas sintéticas, previamente notificadas, en el mercado de drogas de la UE.

A pesar de la aparición de menos sustancias nuevas, las cantidades notificadas por las fuerzas del orden como importaciones e incautaciones han alcanzado niveles sin precedentes. Las cantidades notificadas anualmente aumentaron en 10 toneladas hasta 37 toneladas en 2023 en la Unión Europea, y los datos preliminares indican que se mantendrán grandes cantidades hasta 2024. La mayor parte de esto implicó un pequeño número de importaciones a granel desde la India, principalmente a través de los Países Bajos. Tras las recientes medidas de control en los Países Bajos sobre la 3-MMC y la 3-CMC, la evidencia sugiere que la 2-MMC está emergiendo como un sustituto. Aunque no son representativos a nivel nacional, los datos de 12 servicios de control de drogas en 10 Estados miembros de la UE del primer semestre de 2024 sugieren que la mitad de las muestras (polvos y tabletas) vendidas como 3-MMC contienen 2-MMC en su lugar. Como indicación de compra intencional, de todas las muestras que contenían catinonas, el 88 % (558) se presentaron como tales, mientras que la presencia de catinonas en el 12 % (76) restante de las muestras, en su mayoría MDMA, fue el resultado de una venta fraudulenta o adulteración.

Las grandes incautaciones de precursores en 2023 sugieren que la producción de catinonas sintéticas sigue siendo significativa en la Unión Europea.

Tutsi o cocaína rosa.dl

Desmantelamientos

El tamaño y la escala de los centros de producción que las fuerzas del orden, según la misma fuente, han notificado como desmantelados varían desde laboratorios de bajo presupuesto hasta instalaciones de mayor capacidad, pero han ido en aumento desde 2021.

Si bien la 3-MMC y la 3-CMC han dominado el mercado en los últimos años, las catinonas menos comunes, como la alfa-pirrolidinoisohexanofenona (alfa-PHiP, a veces comercializada como «Flakka») y la N-etilnorpentedrona (NEP), pueden causar problemas de salud localizados. Estas tendencias a menor escala pueden pasar desapercibidas para las agencias de salud pública, lo que podría causar daños graves antes de ser identificadas. La EUDA ha realizado recientemente evaluaciones de riesgos de tres nuevas catinonas sintéticas: 2-metilmetcatinona (2-MMC), 4-bromometcatinona (4-BMC) y N-etilnorpentedrona (NEP).

Siguen apareciendo en el mercado de medicamentos de la UE opioides nitazeno potencialmente mortales

Los nuevos opioides sintéticos suelen ser muy potentes, lo que significa que una pequeña cantidad puede ser suficiente para producir una gran cantidad de dosis típicas de la calle y puede suponer un mayor riesgo de intoxicación potencialmente mortal. Desde 2012, dos oleadas distintas de opioides potentes han supuesto una amenaza para la salud pública en Europa. La primera, entre 2012 y 2019, fue causada por 38 derivados del fentanilo y provocó al menos 8 brotes de intoxicación documentados, que resultaron en unas 285 muertes. Los controles legales en Estados Unidos, Europa y China provocaron la rápida desaparición de estas drogas. Desde 2019, han sido sustituidas por opioides de benzimidazol «nitazeno» de alta potencia. Datos recientes sugieren que la disponibilidad y los riesgos asociados a los opioides de nitazeno están aumentando.

En 2024, se notificaron oficialmente siete nuevos opioides sintéticos al Sistema de Alerta Temprana de la UE, todos ellos nitazenos, la mayor cantidad notificada en un solo año. Desde 2019, al menos 21 Estados miembros de la UE han notificado la presencia de un nitazeno.

Los opioides nitazeno se han vinculado a muertes inducidas por drogas en Europa. Informes de 2023 de Estonia (62 de 119 muertes) y Letonia (101 de 154 muertes) indican que estas sustancias representan una proporción cada vez mayor de muertes por sobredosis en estos países. Debido a su alta potencia y novedad, existe la preocupación de que los opioides nitazeno no se detecten de forma rutinaria en los procedimientos habituales de toxicología post mortem. Al menos 159 muertes se asociaron con fentanilo y sus derivados en Europa en 2022. Muchas de estas muertes se asociaron con fentanilo desviado del uso médico, en lugar de fentanilo producido para el mercado de drogas ilícitas.

En 2023, la cantidad de polvos de nitazeno detectada en Europa se triplicó hasta alcanzar los 10 kilogramos, en comparación con 2022. Los informes del Sistema de Alerta Temprana de la UE también sugieren un reciente aumento significativo de la disponibilidad de medicamentos falsos que contienen opioides de nitazeno en Europa. Estos productos suelen imitar medicamentos de prescripción legítimos, en particular la oxicodona y, en menor medida, las benzodiazepinas como el diazepam y el alprazolam. La apariencia aparentemente legítima de estas tabletas también podría intensificar las posibles amenazas para la salud al contribuir a una falsa sensación de seguridad entre las personas que las consumen. Si bien generalmente las consumen usuarios de opioides de alto riesgo, existe la preocupación de que puedan extenderse a poblaciones más amplias sin tolerancia a los opioides, incluidos los jóvenes ( Figura 7.4 ). Durante 2023, las autoridades de ocho países confiscaron cerca de 24 000 comprimidos que contenían nitazeno, en comparación con tan solo 430 comprimidos en 2022. Los datos preliminares de 2024 respaldan esta tendencia, con más de 50 000 comprimidos incautados en nueve Estados miembros de la UE. Si bien el número de incautaciones sigue siendo relativamente bajo, estos datos podrían indicar una posible expansión del mercado para estas sustancias potencialmente mortales. Estos medicamentos falsificados suponen un riesgo significativo de intoxicación grave debido a la alta potencia de los nitazenos, especialmente para personas sin tolerancia a los opioides. En junio de 2024, Irlanda notificó aproximadamente 20 casos de sobredosis no mortales relacionados con comprimidos de benzodiazepina falsificados que contenían protonitazeno.

Panorama europeo

El panorama europeo de opioides continúa enfrentándose a posibles cambios derivados de los acontecimientos internacionales. La prohibición talibán del cultivo de adormidera en Afganistán desde abril de 2022 ha reducido significativamente la producción de opio, pero aún no está claro en qué medida esto podría limitar el suministro de heroína a Europa, dado que existen reservas de opio en Afganistán. Cualquier posible déficit de suministro podría, en algunos países, cubrirse con nuevos opioides sintéticos y otras sustancias. Sin embargo, la ampliación del control de los opioides nitazeno por parte de China en 2024, que ahora abarca 10 sustancias, podría desviar el mercado de compuestos dominantes como el metonitazeno y el protonitazeno hacia nuevos derivados o familias de opioides alternativas. Por ejemplo, desde mediados de 2024, se ha observado un pequeño pero significativo aumento en las detecciones de sustancias pertenecientes a la familia de las orfinas: cinco países han notificado ciclorfina (una benzimidazolona) y dos han detectado espiroclorfina (un espirotriazol). Si bien actualmente no hay datos farmacológicos disponibles para estas sustancias, su similitud estructural con la brofina, un potente opioide, sugiere que un riesgo clave para la salud probablemente sea la depresión respiratoria.

Estos avances ponen de relieve los principales retos de preparación, con una necesidad crítica de que la Unión Europea, así como los sistemas nacionales de alerta temprana y sus redes de laboratorios asociadas, se mantengan preparados para detectar y abordar los derivados emergentes del nitazeno y otros nuevos opioides sintéticos. En términos más generales, la disponibilidad de opioides sintéticos de gran potencia obliga a revisar si los enfoques actuales utilizados para prevenir, tratar y reducir los daños relacionados con el consumo de opioides siguen siendo adecuados para su propósito. Por ejemplo, se ha sugerido que es necesario revisar los enfoques para proporcionar el antídoto opioide naloxona, ya que puede ser necesario adaptar los modelos de atención para responder de forma más eficaz a quienes han consumido nuevos opioides sintéticos o mezclas que contienen nuevos opioides sintéticos y otras sustancias (véase también Tratamiento con agonistas opioides: la situación actual en Europa y Reducción de daños: la situación actual en Europa ).

