La última víctima del caso de engaños sexuales en la Cruz Roja de León dice que le dejaron olvidado en los pasillos del juzgado

La última víctima del acusado de utilizar su posición como voluntario de la Cruz Roja en el puesto de la avenida de Alcalde Miguel Castaño para conseguir favores sexuales de personas a las que convencía para hacerse falsas pruebas de enfermedades de transmisión sexual asegura que ayer se olvidaron de él en los pasillos de los Juzgados y que la sesión matinal concluyó sin que se le tomara declaración. No ha trascendido de momento la decisión de la magistrada respecto al investigado.

El sospechoso ha sido interrogado, después de una prolongada espera en las dependencias judiciales. Había sido detenido tras la denuncia presentada el pasado 19 de junio por un joven de origen marroquí con quien había contactado a través de Tinder, pero pensando que se dirigía en realidad a una mujer.

La víctima y la supuesta mujer contactaron por Instagram y convinieron la aceptación por las dos partes para mantener relaciones sexuales, previa condición impuesta por ella para que se hiciera una prueba con el fin de determinar que no tenía ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. En realidad, era una estratagema del que denunciado que se hacía pasar por chica para contactar con las víctimas y satisfacer sus instintos sexuales durante la exploración.

Pese a que el denunciante le explicó que no mantenía relaciones íntimas con cualquier persona y que no era necesaria esa prueba, la supuesta mujer le insistió en que era necesario hasta que finalmente le convenció y le envió al puesto de la Cruz Roja en Alcalde Miguel Castaño 108. Pese a que le pareció sorprendente, ella le contestó que siempre tenía que hacérselo así y de esa forma la tarde del 19 de junio se presentó el lugar.

La supuesta joven le dijo que ella no podía estar allí y que tenía que entrar solo, que sería atendido en el interior. Una vez que accedió al puesto de la Cruz Roja, se encontró con un varón al que le explicó a que iba a ese lugar y que le contestó que conocía perfectamente los detalles, que no tenía que preocuparse por nada.

Posteriormente le hizo pasar a un habitáculo, donde le dijo que tenía que eyacular en un bote y que tenía que meterle un bastoncillo en el pene dos veces, lo cual le pareció muy raro. También dijo que debía tocarle, explorar en los pulmones, ver su espalda y firmar un papel.

El denunciante se extrañó y pidió que la mujer con la que pensaba que había contactado estuviese presente, a lo cual el denunciado se opuso con mucha vehemencia. Entonces la víctima le tendió una trampa al comenzar a sospechar lo que estaba ocurriendo en realidad, y mandó un mensaje a la supuesta mujer con la que había contactado. Comprobó para su sorpresa que el WhatsApp llegaba al teléfono del varón que le estaba explorando en ese momento.

Inmediatamente llamó a la policía, que practicó la detención y puso al sospechoso a disposición judicial esta mañana. La jueza lo ha dejado en libertad con cargos.