La solicitud de la beca municipal al estudio, abierta hasta el 31

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha convocado las ayudas al estudio para estudiantes en la Universidad de León y en ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional. Los beneficiarios deberán estar empadronados en el municipio de León durante un mínimo de dos años y haber cursado estos estudios durante el curso 2024/2025.

El plazo para la presentación de las solicitudes se abrió ayer tras la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado viernes. Los interesados tendrán de plazo para optar a las ayudas hasta el 31 de julio. La convocatoria de este año incrementa la cuantía de la ayuda a la que las personas beneficiarias pueden optar, llegando incluso al 100% del importe de la tasa abonada como matrícula.

En la convocatoria de este año, además, se amplían significativamente los umbrales de renta al objeto de dar cobertura a un mayor número de personas. En todo caso, estas ayudas son incompatibles con la percepción de cualquier otra que tenga la misma finalidad, sea de carácter público o privada.