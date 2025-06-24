Sábanas y papel de aluminio térmico contra el calor en el Ayuntamiento de San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Con sábanas, cartones, papeles y papel de aluminio térmico. Así están cubriendo los trabajadores municipales de San Andrés del Rabanedo algunas ventanas del edificio del Ayuntamiento en un intento de soportar el calor extremo de estos días. Los empleados han tirado de imaginación para colocar 'parasoles' en los cristales como si el inmueble fuera un vehículo.

Para el centrista (CCD) Juan Carlos Fernández, esta situación es «insostenible en un centro de trabajo». También aprecia que la imagen es «impropia de una administración local del siglo XXI y refleja una grave dejación de funciones por parte del equipo de gobierno para poner en marcha medidas básicas de climatización o protección térmica en espacios de trabajo públicos». Urge actuaciones y reconoce que los trabajadores están improvisando como pueden para seguir cumpliendo con su labor, «en condiciones indignas y que ponen en riesgo su salud». Centristas «lamenta» que se haya llegado a este punto, «fruto de una falta de planificación, inversión y sensibilidad», según valora. Exige «soluciones inmediatas» con una climatización adecuada.