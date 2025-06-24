Restablecida la línea de alta velocidad de León tras el incendio en la vía en Valladolid

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad de Renfe.RENFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se restablece la circulación tras la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Río Duero y Valladolid debido a un incendio en la infraestructura. Según informa Renfe, los trenes están recuperando la marcha de manera paulatina, aunque circulan con demora. Los convoyes que reanudarán la actividad son:

AVANT Madrid 16:15-Valladolid: reanuda con 146 minutos de demora

AVE Madrid 16:49-Gijón 20:43: reanuda con 132 minutos de demora

AVE Burgos 17:21-Murcia 22:09: reanuda con 114 minutos de demora

ALVIA Gijón 15:12-Alicante 22:56: reanuda con 88 minutos de demora.

AVANT Madrid 17:00-Valladolid 18:05

INTERCITY Madrid 17:30-Ponferrada 21:42

ALVIA Madrid 17:37-Irún 23:15

León 17:51-Valencia 22:24

Los Bomberos y el personal de electrificación han estado trabajando en la zona para subsanar esta incidencia lo antes posible.

'Río Duero' es una referencia geográfica de esta línea de alta velocidad situada en el punto kilométrico 168, a unos 11,6 kilómetros de la estación vallisoletana.