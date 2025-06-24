Atacan el bosque de la esperanza de Santocildes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Se llama 'Bosques de buena esperanza', pero en estas fiestas de San Juan esta escultura de José Antonio Santocildes ha sido azotada por los vándalos. La pieza, integrada por dos partes, no es la primera vez que sufre las consecuencias de las malas artes. Aunque en otra ocasión se atacó contra el haz de maderas, este puente de San Juan el objetivo de los vándalos fueron los dos troncos erguidos, que está situados más cerca de la calle del Carmen.

La obra de Santocildes forma parte del Programa Escultórico Ordoño II, una iniciativa para sacar el arte a la calle y que en la céntrica avenida de la ciudad conforman cinco piezas de artistas leoneses, entre ellas, el 'Bosques de buena esperanza', cuyas dos piezas fueron ayer retiradas por el Ayuntamiento a la espera de poder reparar el conjunto y que recupere su lugar en Ordoño.