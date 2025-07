Los comerciantes a los que puso de pantalla se alzan contra las peatonalizaciones del alcalde de León

El proyecto se vendió como un «calmado del tráfico». Pero, después de las elecciones municipales de mayo de 2023, asentado de nuevo José Antonio Diez en la Alcaldía, el concepto cambió para hablar ya en abierto de peatonalizaciones. Como coartada para el cambio, el alcalde publicitó que se lo habían pedido los comerciantes de San Agustín, Alfonso V y Gil y Carrasco. «¿Pero qué comerciantes?», preguntan ahora las asociaaciones del sector: León Oeste, León Gótico, Aleco, León Norte y León Centro. Entonces, callaron. Ahora, con el dictamen del Procurador del Común y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que paraliza de forma cautelar la zona de bajas emisiones, se alzan contra las restricciones de circulación del tráfico impuestas por el regidor socialista.

Los comerciantes lo tienen claro: quieren «lo que se prometió en campaña electoral». Esa promesa de José Antonio Diez no hablaba de peatonalizaciones, apostillan sino de «un calmado de tráfico, que implica que circulen los vehículos a 10 kilómetros por hora y que incluso puedan aparcar». «Queremos que se peatonalice sí y sólo si tenemos un sitio donde guardar los coches, si hay antes un aparcamiento en el que quepan. No podemos limitar al consumidor, que no pueda entrar al centro de León. La ciudad va a quedar maravillosa, va a ser perfecta, apoyaremos la peatonalización, pero no podemos hacerlo sin un plan b», recalca Javier Menéndez, portavoz de la agrupación de asociaciones del sector.

Los afectados reseñan que no se sienten «engañados, pero sí defraudados por Diez». El alcalde exhibió de manera pública el apoyo del sector, aunque aclaran que «se puede preguntar de muchas maneras». «Si la palabra comerciantes en plural implica a 2, 3, 4 ó 5, pero no a la mayoría de todo el comercio, que aglutina a las asociaciones, igual no es una mayoría», concede Menéndez, quien incide en que «en la comunidad de propietarios del edificio de los Agustinos entran 600 coches y a la presidenta no le preguntaron tampoco».

"Diez prometió un calmado de tráfico: que circulen los vehículos a 10 kilómetros por hora y que puedan aparcar" Javier Menéndez

La maniobra le ha servido a Diez como coartada, en la que incluyó después a Ramiro Valbuena mediante una votación vecinal. Pero ahora que el TSJ, como respuesta al recurso del PP, ha paralizado de forma cautelar las restricciones, los comerciantes reclaman a los partidos políticos que no aprueben en el Pleno de este viernes la ordenanza de movilidad que consagra la zona de bajas emisiones. «Esto no se trata de un gobierno de izquierdas o derechas. Esto se trata de León. Nos gustaría que las cosas que se tengan que aprobar esta ordenanza se aprueben por unanimidad de todos los partidos presentes, porque lo que es bueno para la derecha es para la izquierda, incluso para el centro», concede el portavoz del sector, que sabe que al PSOE sólo le hace falta el apoyo de UPL.

A la espera de que los leonesistas hagan que la ordenanza quede encima de la mesa, como exige el PP, Menéndez insiste en que «lo que necesita León, y no puede esperar, es un proyecto de ciudad, en el que no se pueden quitar plazas de aparcamiento de esta manera». La restricción promovida por Diez, abunda el portavoz de las asociaciones del sector, hace que «no le dejen la libertad al consumidor de que pueda comprar en el alfoz o en el centro de ciudad, lo que es una limitación de derechos».

Menéndez defiende que se está «casi forzando desde Europa, que es la que da dinero a los ayuntamientos para que peatonalicen y luego, como estratégicamente están colocados los centros comerciales en el alfoz, los consumidores se trasladen donde es mucho más fácil aparcar». Para no competir en desigualdad de condiciones, los comerciantes reivindican que se hagan «aparcamientos». Su apuesta, desde hace años, se centra en el solar de «Santa Nonia, donde parece que hay muchas dificultades políticas, pero se pueden unir voluntades», más si cabe cuando «gobierna el PSOE en los dos sitios». «Pero se debe hacer ya, no podemos seguir más tiempo. León no puede esperar más. Si esto no se produce a medio plazo, no tenemos este aparcamiento, en el centro de León el comercio estamos muertos», vaticina.

Los comerciantes exigen que primero se haga el aparcamiento de Santa Nonia y después se limite el tráfico del centro de la capital leonesa

El comercio, «lejos de lo que se pueda pensar, no está para nada en contra de la peatonalización». «Pero sí estamos a favor de que no se pueda poner una infraestructura de este calado sin tener un plan b. Primero tienen que hacer el aparcamiento y luego peatonalizar», puntualiza Menéndez. La postura agrupa a todas las asociaciones, como avisa el portavoz, quien adelante que, «si sale adelante la ordenanza tal y como está, sin que digan dónde meten todas esas plazas que han quitado», presentarán «alegaciones». «Estamos defendiendo a la ciudadanía, que pueda tener libertad. Con esto se coartan mucho la libertades del ciudadano o del consumidor porque va a tener que ir a desplazarse a otras zonas», subraya Menéndez.