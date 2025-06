El PP acusa al alcalde de León que abandone su "política arboricida"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, “con una mano restringe los derechos de los leoneses con el cierre de calles, convirtiendo el tráfico en un caos o encareciendo el aparcamiento, supuestamente por sus decisiones supuestamente en pro de una ciudad más sostenible, y con la otra mano actúa en espacios urbanos con unos criterios que caminan en un sentido totalmente contrario”. Así resume el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, las actuaciones urbanísticas proyectadas por Diez y su equipo en los últimos años, a las que califica como de influencia “soviética”.

Fernández apuesta por un urbanismo moderno, donde los espacios verdes y los árboles deben tener un protagonismo principal frente a los áridos y los materiales muertos. “Decimos esto porque ahí están las actuaciones en las calles peatonalizadas del centro, donde no se proyectó ni un solo árbol y tuvieron que colocarse después en jardineras de manera improvisada tras las quejas de los vecinos y la propia realidad de unas calles inhóspitas, sin sombras, especialmente en los meses de calor; ahí están también los nuevos espacios de la Ronda Interior, con cientos de metros cuadrados de acera y calzada sin apenas una sombra. O incluso la actuación en seis grandes rotondas de la ciudad que, en lugar de convertirlas en espacios verdes agradables, el alcalde las ha llenado de áridos y materias inertes, a razón de 400.000 euros”.

El portavoz popular enumeraba también otras actuaciones como las medianas de la Condesa de Sagasta o de la avenida Europa, donde prefirió el césped artificial al césped natural para “humanizar” estos espacios. “Con este alcalde, está claro, que León tiene mal cuidados sus parques y jardines, y además también pierde oportunidad de ampliar sus espacios verdes; por no hablar también de las nuevas calles con apenas sombras después de inversiones millonarias”, añadió.

Fernández sostiene que la sostenibilidad de la ciudad es para el alcalde Diez “una mera excusa para llevar a cabo sus ideas restrictivas sobre la movilidad de los leoneses pero por le bien de la ciudad del futuro le pedimos que deje a un lado ese urbanismo soviético lleno de áridos y materias muertas, y copie los modelos de otras ciudades de nuestro entorno que aprovechan cada actuación en las calles para crear espacios verdes y ganar sombras con nuevos árboles. Y si él no lo sabe hacer que copie de otras ciudades donde sí saben”.

Hay que recordar que el PP municipal ya denunciaba hace diez meses que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León aprobaba el ‘Contrato de obras de mejora del diseño de las rotondas en la ciudad de León, con un presupuesto total de licitación de 397.846,03 euros’. El proyecto incluía la actuación en seis 6 rotondas de la ciudad “con el objeto de la reforma de la zona central de las mismas y con soluciones de bajo mantenimiento y económicas en la medida de lo posible, sin perder de vista la función estética y de ornato”.

Las rotondas incluidas son avenida Ingeniero Sáenz de Miera con C/ Los Aluches, avenida La Lastra con C/ Cirujano Rodríguez, avda. La Lastra con C/ San Froilán, C/ Emilio Hurtado - Acceso a Piscinas Municipales de la Palomera, C/ Policarpo Mingote con C/ San Antonio y C/ Policarpo Mingote con C/ Nazareth porque, según el proyecto, se encontraban “sin tratamiento, con una vegetación natural, descuidadas o pavimentadas sin ningún tratamiento superficial”.

Ya entonces el Grupo Municipal del Partido Popular denunciaba la intención del equipo de gobierno de optar por materiales inertes para su relleno interior frente a la propuesta del PP que reclama la utilización de vegetación como sucede en la mayoría de ciudades de España. “Frente al asfalto y el hormigón que rodea a estas glorietas, el equipo de gobierno tendría la oportunidad de dotar de espacios verdes a estas zonas de la ciudad incluyendo elementos decorativos naturales y árboles. Como ya ha hecho en otras zonas de la ciudad, Diez apuesta por el hormigón y cierra la puerta a dotar de más espacios verdes a nuestra ciudad. Como en tantas cosas, el alcalde predica una cosa y hace la contraria. Todo, propaganda. Todo, fachada.”

Por eso, de nuevo ahora al ver el resultado de las obras que van finalizando, los populares afirman que “al contrario que sucede en el resto de ciudades de España, donde la tendencia es incrementar los espacios verdes y el número de árboles, Diez llena la ciudad de hormigón, de áridos y de materiales inertes. Con Diez de alcalde, León es una ciudad menos verde, menos resiliente a las épocas de altas temperaturas y menos vistosa. Y con un gasto de 400.000 euros”.