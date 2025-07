Las piscinas de La Palomera tiñen a los bañistas de azul

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los niños de los campamentos de verano lo confirman y la UPL ha recogida más quejas de usuarios de las piscinas de La Paliomera por las manchas de pintura azul en los bañadores y en el cuerpo, como consecuencia de la mala calidad de la pintura en los bordes del vaso. Algo que los leonesistas consideran «inaceptable».

«Puede ocurrir que la empresa adjudicataria del pintado y sus bordes no sea lo profesional que se desea y ello conlleve esta situación, pero lo que resulta inaceptable es que el equipo de gobierno de José Antonio Diez y sus técnicos no acometan al final de temporada las obras oportunas para subsanar esta molesta incidencia a los usuarios y que la situación se repita año tras año», critican las fuentes leonesistas, para exigir al alcalde socialista que aunque ahora no pueda cerrar las instalaciones acuáticas, acometa la reforma una vez finalice el verano y «se exija a la empresa que utilizó la pintura inadecuada o de mala calidad las responsabilidades oportunas».