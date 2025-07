El PSOE normaliza las grescas en el partido leonés entre Diez y Cendón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las discrepancias, las crisis y los enfrentamientos en el seno PSOE de León es algo a lo que parece que ya están acostumbrados en las escalas superiores del partido de la rosa. El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Daniel de la Rosa, incidió ayer en que es «conocedor» de esas diferencias existentes en el partido en León ya que reconoció que, «históricamente» está «bastante acostumbrado» a encontrarse «diferencias entre liderazgos». «Las discrepancias dentro del PSOE son habituales y no nos escondemos, porque hay debate interno y va en el ADN de este partido profundamente democrático», añadió.

Ante el conflicto entre el alcalde José Antonio Diez y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, De la Rosa mostró su «profundo respeto» por el primero y afirmó que valora «extraordinariamente» al segundo «como secretario provincial y por su trabajo como diputado».

«Tengo muy buena opinión de ambos y en mi responsabilidad está intentar apoyar para que la unidad del proyecto de Castilla y León se pueda visibilizar en León», señaló para insistir en que su «único papel» es «intentar colaborar como secretario de Organización para que todas las diferencias se puedan dirimir en los órganos internos y para que los conflictos se puedan canalizar».

El secretario autonómico de Organización del PSOE también se pronunció sobre la denuncia interpuesta por el procurador Diego Moreno ante la dirección federal del partido por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de primarias de la formación en León, que terminaron con la reelección de Javier Alfonso Cendón.

Al respecto, recordó que la Comisión de Ética y de Garantías del Partido en Castilla y León «ya se pronunció», por lo que «Diego Moreno tiene le derecho a recurrir a la federal si no está de acuerdo con la resolución autonómica». No obstante, no hizo más valoraciones hasta que este órgano se pronuncie.

De la Rosa hizo estas declaraciones tras una reunión de trabajo con el secretario de Organización del PSOE de León, Daniel San José, dentro de la ronda de reuniones en cada provincia iniciada hace un par de meses para «preparar lo mejor posible» la campaña electoral de las elecciones autonómicas que, como tarde, se celebrarán 15 marzo o «cuando al señor Mañueco se le antoje».

El PSOE prevé celebrar tras el verano su comité autonómico, lo que abrirá el proceso de primarias que concluirá del 12 al 14 de septiembre con la celebración en León de la convención federal en la que estará previsto presentar a Carlos Martínez como candidato a la Junta. Será Pedro Sánchez quien dé el visto bueno a la fecha en la que se reuirán 600 dirigentes de toda España para impulsar el proyecto del partido tras el verano.