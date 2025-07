Alejandro Vázquez: «Esta es la legislatura del salto tecnológico y 30 M€ al Hospital son un orgullo»

— Es el primer verano que no se genera controversia con los consultorios, ¿cómo han logrado evitar el debate?

— Bueno, el verano pasado ya hubo también menos polémica que el anterior. Lo hemos evitado reorganizando la asistencia con consultas de rebosamiento y acumulaciones, además de un esfuerzo con las fidelizaciones, que se aumentaron en 269 médicos de primaria y este año ya tenemos menos jubilaciones que en 2023 y 2024. Todo va sumando y se cumple lo que dijimos: primero contrato, si no se puede, reorganización y en último extremo, facilitar el desplazamiento de los usuarios.

— ¿Hay falta de profesionales o están mal organizados y León discriminado?

— Mal repartidos. España está por encima de la media de los países de la OCDE en relación del número de médicos por población, pero tenemos especialidades deficitarias, como medicina Familiar y Comunitaria. El ministerio ha reconocido que faltan 4.500. Se debe a una errónea planificación de años sin tener en cuenta el relevo generacional o las nuevas necesidades con el paciente crónico y pluripatólogico. Yo he calificado esa falta de grave problema de Estado. No tener médicos de familia dificulta mucho el funcionamiento del sistema sanitario y en el Hospital también tenemos más dificultad que se están corrigiendo este año con las fidelizaciones.

— La lista de espera se ha reducido en 1.400 pacientes en León, pero aún está por encima de la media de CyL. ¿Qué estrategia aplicará para equilibrarla?

— Incidimos en tres aspectos, optimizar la jornada ordinaria de la mañana, autoconcierto en los servicios con demoras incentivado y voluntario y conciertos externos. Cuando me senté en la Consejería teníamos 141 días de demora en León y hoy 96 y un 30% de pacientes menos. Tenemos que seguir mejorando pero sí ha habido un trabajo y un esfuerzo. En El Bierzo con la dificultad para llevar a especialistas también se ha producido una merma en la lista, un 41% y de 133 a 117 días. Hay que seguir trabajando, no nos conformamos y no voy a ser autocomplaciente.

— ¿Se puede seguir echando la culpa al covid de esa bola?

— Ahora mismo sería un poco peregrino. Yo al covid ahora no le echaría la culpa de nada. Los dos años siguientes a la pandemia, 2022 y 2023, sí que el número de entradas a la lista fue más alto e hizo que se acumulen pacientes como ocurrió en toda España.

— León posee una población dispersa. ¿Qué medidas aplicará para que la asistencia sea de calidad en todo el territorio?

— Trabajar desde la cercanía, porque es dispersa y además envejecida y los desplazamientos de la gente mayor son difíciles de hacer. Hemos tratado de dar sanidad de proximidad y calidad, y se nos ha criticado a veces. Pero no es fácil con personas mayores, que viven solas, tienen los hijos fuera y están sin capacidad para desplazarse. Hemos organizado esa asistencia pero, a veces, sin acudir tantas veces a los sitios que íbamos antes.

— ¿Cómo va a cambiar la tecnología la sanidad?

— Hemos querido que CyL no se quede atrás en innovación. Por eso hemos desarrollado una estrategia de Enfermedades Raras que a su vez se encardina con otra estrategia de medicina personalizada y de precisión. En León, que es uno de los cuatro nodos de CyL, ya tenemos un secuenciador masivo que va a permitir tratar estas enfermedades desde el punto de vista genético. León también es buen ejemplo de la renovación tecnológica con un PET-TAC, un acelerador más, una gammacámara... Se apuesta por la tecnología y por acercarla al ciudadano. El robot Da Vinci ya estaba en el Hospital de León pero se ha llevado otro al Bierzo. Y si me toca, la próxima legislatura vamos a seguir instalando los robots para traumatología, que facilitará hacer más atractivos los centros. Hoy día un centro no puede competir para atraer profesionales si no está a la vanguardia. Y estamos a punto de aprobar una nueva estrategia sobre terapia regenerativa y avanzada, donde León también ocupará un lugar importante por su nivel de investigación. Posee servicios oncológicos y hematológicos potentes para desarrollar esas nuevas terapias para una medicina adaptada a cada persona.

— ¿Qué balance realiza de la Hospitalización a Domicilio?

— El balance es positivo. El número de estancias hospitalarias tradicionales que se ahorra es importante, pero a parte del beneficio económico de la estancia, lo tiene para el paciente que se evita los riesgos de contagios. Siempre que puedas acercar los cuidados hospitalarios al domicilio de las personas es una buena medida. Salimos de la hospitalización tradicional y en lugar de siete días ingresado para un antibiótico, en casa te sientes más confortable y es mejor para el sistema.

— Denos buenas noticias, ¿ya hay fecha para ampliar la UCI tras 5 años y echar a andar otras infraestructuras?

— La UCI es un proyecto que ha resultado complejo porque fuimos bastante más ambiciosos que cuando me senté en la Consejería y hemos decidido dar una solución no sólo a la UCI, sino a la REA y a consultas mal localizadas. Creo que en el tercer trimestre de 2025 sacaremos a licitación la obra por un valor de 6,5 millones y con un plazo de terminación de 18 meses. Aunque los inicios son lentos, va a haber UCI y REA. Otra obra importante y que se va a culminar pronto son las Salas Blancas del Hospital, que va a dar un cambio muy importante a la medicina personalizada y los tratamientos oncológicos. Es una inversión fuerte de casi 4,5 que va a venir a mejorar notablemente el manejo de los fármacos. En primaria vamos a sacar otro clásico, el centro de Sahagún de Campos. Sólo se presentó una empresa que cumple los requisitos y estimamos que en pocos días se adjudicará para a mediados de septiembre empezar la obra que es enormemente deseada. Durante esta legislatura nos hemos dedicado a hacer cosas que llevaban mucho tiempo paradas, como también el centro de salud de Pinilla.

— ¿Qué ocurre con el centro de salud de Villaquilambre 9 años después?

— Hasta el momento no tenemos la parcela porque le faltan los estándares que debe cumplir. En cuanto nos la cedan, como es otro proyecto también largamente deseado, nos pondremos a trabajar en él a la mayor rapidez posible.

— El Hospital de León, de 122.000 m2, se ha quedado pequeño, ¿piensan en ampliar?

— Una ampliación prevista ahora mismo, no. Pero si vemos que hay espacios deficitarios habrá que plantearse hacerla si se puede, si la parcela da de sí y tiene edificabilidad. Pero no un Hospital nuevo de momento. Lo que intentamos es que los espacios arquitectónicos sean útiles para el profesional y ofrezcan un grado de confortabilidad al usuario como se demuestra con los centros de salud de El Ejido, Bembibre o Pinilla.

— La Diputación les ha tirado de las orejas con el uso sin regular de San Antonio Abad y otros espacios...

— No me siento tirado de las orejas por el presidente de la Diputación, con el que a pesar de no ser de mi fuerza política mantengo una magnífica relación. Pero creo que ya se ha aclarado la situación. Nosotros tenemos un convenio firmado a 90 años en la época Insalud. y no hacíamos bien el ocupar algo más de lo que nos correspondía, pero ya está a disposición de la institución. Ellos tienen su parte y la nuestra, es la nuestra. Agradezco que el terreno del búnker haya sido cedido por la Diputación y no me siento para nada presionado por el presidente, ahora convenio de uso sí que hay y así se lo manifesté en una carta y no he tenido noticias de él. Si quieren renegociar otro convenio, nosotros estamos siempre dispuestos a hablar con otra administración para todo. Al ser un edificio catalogado, realizar intervenciones en él es complicado y no tenemos planes.

— ¿Cómo se está preparando la sanidad para el reto de la cronicidad?

— Viene cerniéndose desde hace años y quizás no hemos sabido responder a ese reto con agilidad. Ahora estamos cambiando la manera de trabajar hacia más prevención y promoción de la salud con las enfermeras comunitarias. Los datos de cronicidad en CyL ya son muy importantes. Tenemos 408.000 pacientes complejos o muy complejos que llamados G3 y G2, 1.600.000 que son G1 (crónicos menos complejos) y 308.000 que no tienen una enfermedad crónica. Hemos desarrollado una estrategia basada en la catalogación de estos datos que incide en la prevención de la enfermedad en los G1 para evitar que sigan pasando tantos a G2 y G3. Tenemos que transformar la manera de hacer la atención primaria, sobre todo, en el medio rural, donde hay más cronicidad y envejecimiento, para evitar que el paciente que ya está diagnosticado y tratado recaiga o empeore que es cuando vuelve al Hospital y sufre un deterioro importante. También introducir nuevas tecnologías como la telepresencia y dirigir la estrategia, además, a los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que en ellos también aumenta.

— ¿Han rebajado la interinidad al 8% como exigía Europa?

— Yo creo que sí y si no lo hemos alcanzado, estamos a punto. Hemos tenido que sacar 51 categorías y casi 6.000 plazas. Un proceso que ha ocupado a la dirección general de Personal de la Consejería de un modo importante en esta legislatura, lo cual nos ha impedido hacer otras cosas que también nos hacían falta.

— Parece que al final León va a disponer de Facultad de Medicina. Usted no fue partidario al principio, ¿por qué?

— Nunca me he opuesto, lo veía como difícil y no está siendo un proceso fácil. No me puedo oponer porque no es mi negociado, que es de educación, pero ponerla a andar ya vi por Salamanca y Valladolid que es complicado por la falta de profesores. Se ha hecho un trabajo importante y tienen mi colaboración para aquellos médicos que cumplen la titulación (y no son tantos) y desean vincularse a la Universidad. Por supuesto, vamos a favorecer esa vinculación. Sí veo una oportunidad en León y en Burgos (soy de Burgos, no me puedo oponer) a hacer una formación de calidad porque no son facultades de tamaño grande, hablamos de 80 alumnos por curso y eso puede facilitarla.

— ¿De qué proyecto se siente más orgulloso desde que está en la Consejería?

— Yo en León me siento orgulloso del empujón tecnológico que se le ha pegado al Hospital. Ahora mismo tienen un nivel tecnológico importante y es un Hospital que venía de una tecnología obsoleta y que siempre ha tenido buena calidad asistencial. Han sido 30 millones y ese salto al Hospital le viene bien. Otro aspecto que me siento contento es la puesta en marcha de Ibioleón. Todas las relaciones entre asistencia e investigación y poder utilizar los recursos de una Universidad potente en Veterinaria y Biología favorecen al Hospital. Como nota diferencial creo que esta es la legislatura del desarrollo tecnológico en León, PET-TAC, exoesqueletos, acelerador... Y un proyecto que es muy mío y he empeñado mucho en él es la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico en Ponferrada IV y El Ejido. Es de los que más agrado he encontrado cuando he ido a visitar otras unidades por parte de los pacientes.

— El instituto de investigación Biotecnológica de León (Ibioleón) podría realizar ensayos clínicos de nivel I si tuviera más espacio...

— Pues tendremos que proporcionarles ese espacio convenientemente. Si no tiene metros se los tendremos que dar. Para eso se ha creado este instituto puntero que trabaja en red con otros tres, no para que carezca de espacios.