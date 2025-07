UPL de San Andrés ampara al edil que IU pide reprobar por «amenazas»

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Ni un paso atrás. El concejal leonesista de San Andrés del Rabanedo, Manuel Romero, que ostenta las responsabilidades de Cultura, Fiestas y Deportes, llega hoy al pleno en el cual Izquierda Unida pide su reprobación «por amenazas e insultos» como si las frases que le atribuye la portavoz de ese partido, Laura Fernández, carecieran de peso. Es más, el equipo de Gobierno le ampara asegurando que es «absolutamente falso» que Romero usara «un tono amenazante» cuando acudió el pasado 18 de julio al despacho de IU en el Ayuntamiento y tras cerrar la puerta le indicara a la secretaria que «todo tiene un límite y esta vez Laura se ha pasado y la vamos a señalar», al hilo de la denuncia formulada por la concejala de Izquierda Unida sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección del interventor. Con la estrategia de no hay mejor defensa que un buen ataque, UPL incluso valora que el «ánimo» de IU es «verter graves acusaciones a un rival político» y afirma que «no se pueden lanzar acusaciones tan serias, así a la ligera, e intentar desprestigiar y manchar el buen nombre de un concejal por el mero hecho de ser parte de un partido político que no le es afín a la concejala Laura Fernández».

Los hechos a los que resta importancia el equipo de Gobierno se remontan a ese día 18 y al 22, cuando Romero abandonó la comisión de Personal y, según la versión de IU que respaldan varios testigos, aseguró «me he salido de la comisión porque si no pego a esta p... comunista de los cojones; si no me salgo la lío». De ahí que Fernández pida hoy «amparo» a la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, ante el temor a su integridad física. Si no se reprueba al concejal, IU acudirá a la jefatura del partido UPL y si tampoco toman cartas en el asunto, el tema podría acabar en el juzgado. El equipo de Gobierno insiste en que las afirmaciones «son totalmente inciertas, aunque por desgracia son la tónica habitual en los plenos municipales y en mayor medida, en las comisiones informativas mensuales». Fuentes municipales estiman, en cambio, que un político debe saber retractarse y zanjar de forma amistosa polémicas y equivocaciones antes de que generen una bola difícil de tragar.