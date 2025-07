IU se queda sin el amparo de Caurel: "No he sido testigo, se ha sacado de contexto y no pediré la dimisión de mi concejal"

Cierre de filas de UPL en torno al concejal de Cultura, Juventud y Deportes de San Andrés del Rabanedo, Manuel Romero. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, no concede el "amparo" que pidió la portavoz de IU, Laura Fernández por "amenazas" hacia ella por parte del edil con el argumento de que "no" fue testigo, pero sí cree que las palabras del concejal "se han sacado de contexto". Por eso "no pediré su dimisión".

La regidora justificó el "desazón" que sintió Romero tras informar IU a la Junta sobre posibles irregularidades en la selección del interventor, y que motivó que éste acudiera al despacho de IU a decir "todo tiene un límite y esta vez Laura se ha pasado", como el mismo reconoció. IU asegura que el edil también dijo "dile que la vamos a señalar" en tono amenazante, que la regidora negó en el pleno.

Laura Fernández replicó a la alcaldesa que "usted es juez y parte. Hubiera esperado que me llamara a su despacho y a la secretaria que fue testigo para preguntarla si se sintió amenazada y si el concejal me amenazó, pero ya ha decidido sin hablar con nadie que es su edil quien tiene la razón, que yo soy una mentirosa y que uso la petición de amparo como arma contra un rival político. Ahora entiendo a las personas que son maltratadas, que tienen miedo y pasan de ser las acosadas a ser las juzgadas. Usted es cómplice".

UPL se mantuvo en sus trece y votó en contra de la moción de reprobación a Romero, que sí apoyaron el PP, el PSOE, Vox y la No adscrita.

RAMIRO

Cs se abstuvo porque aunque cree "muy graves los hechos" no fue testigo y considera que o IU o el edil deberían haber denunciado el asunto en los juzgados. Sí admitió que Manuel Romero "suele tener bastantes faltas de respeto hacia todos" y que en 2023 Cs pidió su dimisión por unas fiestas consignadas que no se habían realizado.

Igualmente, el resto de partidos vieron "graves" las "amenazas e insultos" del edil hacia La portavoz de IU.

Laura Fernández explicó que hace un año Romero abandonó una comisión asegurando "si no salgo pego a esta p... comunista de los cojones", pero aquello lo tomó como una falta de respeto.

Sin embargo al pasar de las faltas de respeto "numerosas a la amenaza el pasado día 18, con que me van a señalar, le dije el primero a él que iba a presentar una moción de reprobación, luego pedí el amparo a la alcaldesa y viendo que no me lo ha dado ni ha instado a su concejal a que no vuelva a amenazarme, solicitaré el amparo a su partido UPL".

RAMIRO

La socialista Katya Badeso aseguró ser testigo de la falta de respeto a la edil de IU, lamentó que eso se estuviera normalizando institucionalmente y acusó a UPL de estar "ensuciando con ellos tanto la vida municipal como el municipio por falta de limpieza". También acusó a la alcaldesa de "darle la vuelta" al asunto, de ser "cómplice y consentidora" de las amenazas de su edil, que suele tratar "de manera déspota a la concejala de IU y a otras".

La alcaldesa extendió al conjunto de la Corporación el trato "con faltas de respeto", pero dijo tener la "piel gorda y lo que digan de mí no me afecta". Se vanaglorió que que "hoy sí estamos respetando las intervenciones" y animó a los concejales a seguir así.

Vox y PP pidieron "respeto y buena convivencia". La portavoz popular Noelia Álvarez condenó "cualquier acto de amenaza, coacción e insulto a un corporativo por hacer su trabajo" y reclamó respeto a las diferentes ideologías.

El representante de Vox, Fernando Prieto Olite, incidió en que deben dar ejemplo y "no cruzar la línea del respeto democrático". Insistió que "todos hemos sido testigos" y que todo se hubiera zanjado "si piden disculpas e indican que no se vuelve a repetir" y le espetó a la alcaldesa que "usted, queriendo tapar, está enfangando más todo. Romero tiene carácter y debe saber dominarlo". Elucubró que la situación puede deberse "a la falta de experiencia en el respeto político y en este ayuntamiento en particular".

Romero no habló.