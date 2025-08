Tres meses de espera en los talleres de coches por falta de personal y repuestos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En plena temporada estival, con muchos a la vuelta de vacaciones y otros pendientes aún de partir, los últimos retoques a los vehículos están a la orden del día. Sin embargo, hay lista de espera en los talleres, incluso de hasta tres meses. El presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de León, Jorge Gutiérrez, alerta de que en estos meses el sector sufre «mucha presión», pero la problemática no parte del aumento de trabajo de estos meses, sino que se asienta «en la falta de relevo generacional y en la falta de stock en los recambios».

El presidente del sector en la provincia de León, concreta que la Formación Profesional «está obsoleta», porque los alumnos «salen con pocas nociones de la realidad». En este sentido apunta que pese a los altos componentes electrónicos de los vehículos actuales, durante los ciclos formativos no se inciden en estos aspectos. «Ahora es un gremio muy envejecido», relata Jorge Gutiérrez. Una situación que podría solventarse con la modalidad dual que ha comenzado a implantarse este año en la FP y que exige muchas más horas de formación en un centro de trabajo a los estudiantes, de forma que se adapten pronto a la realidad del sector en el que comenzarán a trabajar una vez concluyan sus estudios. Gutiérrez reclama también que vuelvan los contratos en prácticas, porque «el joven pasaba un año, con un coste relativamente asumible para la empresa, en el que aprendía la realidad del trabajo».

Parque móvil envejecido

Otro de los pilares que sustentan la problemática situación que atraviesa el sector de la reparación de los automóviles es la falta de stock, algo que se alía con un parque móvil envejecido, aunque no necesariamente sufren la falta de piezas los coches viejos. «La falta de recambios afecta también a vehículos relativamente nuevos de los que no hay piezas», concreta, para explicar que esta situación afecta a los fabricantes, que se amparan en la guerra de Ucrania para no reponer las piezas. «Hay problemas serios, por ejemplo, con faros o focos», especifica y contextualiza que hay fabricantes chinos que tras vender los coches después no cuentan con los recambios para solventar un golpe.

Todo ello, sin tener en cuenta «que los recambios suben todos los años una barbaridad. De hecho, se aconseja a los conductores que hagan los seguros a todo riesgo porque a lo mejor una única pieza te puede salir por un pico», señala Jorge Gutiérrez, que destaca que actualmente el sector de los talleres de reparación de vehículos es «muy sufrido» y en la actualidad con la presión que tienen «se hacen horarios muy largos, casi sin parar a comer», específica.

«En el taller damos prioridad a los vehículos industriales, a los taxistas... a aquellos que su coche es su medio de vida», explica el presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de León para añadir: «Si tienes un rayón puedes vivir con ello, pero un vehículo de trabajo no puede esperar». La dependencia actual de los vehículos es algo significativo, porque hoy en día se emplea el coche para todo, pese a vivir en una ciudad pequeña como León. Una vida ajetreada, con muchas actividades programadas para los hijos, por ejemplo, fuerzan a coger el coche a diario una o dos veces, lo que aumenta la necesidad de acudir al taller.

«Los talleres hoy en día son un negocio con una presión brutal», sentencia el portavoz de los talleres de reparación leoneses, una situación que complica aún más el envejecimiento del parque de vehículos, una circunstancia que se da también a nivel nacional, ya que a medida que los coches van sumando años exigen más reparaciones. A todo ello, se suma la competencia desleal de los talleres ilegales, algo que a su vez afecta a León.