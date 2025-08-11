La farragosa Ley de Contratos dejará en el aire 900 M€ de los fondos Next Generation para León

900 millones de euros correspondientes a los fondos Next Generation concedidos por la Unión Europea a la provincia de León están en juego en virtud de la Ley de Contratos impulsada por el gobierno central, que se había diseñado como un mecanismo para fiscalizar las cuentas en este tipo de subvenciones, y que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las comunidades autónomas. En caso de que la aplicación de esta ley impida justificar adecuadamente el destino de las inversiones, Europa obligaría a devolver los fondos.

España se juega 183.000 millones, la mitad de lo que ha recibido desde Bruselas, si no se produce en breve un cambio en la fórmula de ejecución. Apenas falta un año y medio para que se cierre el programa y el cuello de botella legal y administrativo en que se ha convertido la legislación asfixia la gestión de los recursos destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A criterio del consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos, Suarez-Quiñones, el problema aparte de la ley es «la forma en que el gobierno de España ha trasladado los fondos. Con Reales Decretos, con trámites infumables y farragosos para las Comunidades Autónomas y para los ciudadanos». En cualquier caso la advertencia está clara: «lo que mi Consejería ha recibido, no se va a quedar sin ejecutar. Eso es seguro»

PEOR IMPOSIBLE

«Mi resumen es que el Gobierno de España era el encargado de trasladar los fondos a las autonomías, Ayuntamienros y empresas (PERTES y convocatorias) y no lo ha podido hacer peor. Lo que traerá como consecuencia la devolución de un volumen importante de fondos a Europa».

En algunos casos, la desconfianza ha provocado que el desarrollo de infraestructuras tecnológicas haya sufrido retrasos, con convenios que han tardado más de dos años en firmarse.

De acuerdo a los datos facilitados por el gobierno central, Castilla y León ha recibido 4.132 millones del plan. Alrededor de 900 millones han correspondido a la provincia de León. El último informe destaca que 102,3 millones fueron destinados a proyectos de movilidad sostenible, pero los reparte entre las nueve provincias. También señala la aportación de 46 millones de euros a las centrales de bombeo reversible de energía en León.

En otras materias también de movilidad sostenible, León ha recibido 12,6 millones de euros. Destaca la mejora del servicio de transporte de León y su alfoz, con 10,6 millones de euros y el plan subraya también la importancia de los carriles bici de San Andrés del Rabanedo y Lorenzana, por valor de 10,8 millones de euros.

REPARTO

También remarca el documento la importancia de los dos hubs de recarga ultra rápida de La Bañeza, por valor de 2,5 millones de euros o el reparto de 8 millones de euros para 20 empresas de la autonomía, entre las que figuran Embutidos Rodriguez. Destacan también los 35,3 millones de euros para las centrales depuradoras de Torre del Bierzo.

Para la digitalización de la Comunidad de Regantes del Porma en su margen izquierda se han aportado 1,2 millones de euros y para la de Los Payuelos 1,2 millones. 14,7 millones de euros fueron a parar al Incibe para planes de ciberseguridad y a la Universidad de León se le concedieron 2,4 millones de euros para 17 proyectos de transición ecológica. Son los principales.