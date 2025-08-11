Clamor común de Asturias y León por el Corredor Atlántico

El desarrollo del Corredor Atlántico como eje de comunicación, logística y desarrollo de todo el noroeste del país, con especial incidencia en zonas como Asturias y León, fue de nuevo el clamor común que lanzaron las distintas instituciones que ayer participaron en el día grande de la participación leonesa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebra en Gijón hasta el próximo domingo. Esta fue la reivindicación principal tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación y las cámaras de comercio de León y Astorga, en una jornada en la que el nutrido grupo institucional recorrió el recinto feria., participó en la degustación de la cecina de León y de los vinos de la DO León. Para completar tres días en los que los productos leoneses han sido protagonistas de las distintas catas organizadas en la feria, por las que han pasado centenares de visitantes.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reivindicó el desarrollo del corredor Atlántico como un reto común de Castilla y León y Asturias. Recordó que en mayo los presidentes de estas dos autonomías, junto al gallego, sumaron fuerzas para instar al Gobierno de España a que «no deje pasar el tren del progreso que para estos territorios supone el transporte de mercancías».

El consejero recordó el impulso que la infraestructura de transporte de mercancías entre León y Asturias recibe con el proyecto de electrificación del ramal ferroviario que une el polígono de Villadangos con el puerto de Gijón, pero llamó a intensificar la exigencia del avance del proyecto general del corredor por parte del Ejecutivo central.

También repasó el consejero proyectos conjuntos entre las dos autonomías, como la apuertura de la carretera que une la Farrapona con Somiedo y Babia, o el proyecto de una nueva vía entre el puerto de Pinos y Asturias.

En la línea de refuerzo de las conexiones entre los dos territorios insistieron también todos los intervinienters, como la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que destacó que además de historia y cultura León y Asturias «comparten futuro».

Colaboración

En la necesidad de mantener e impulsar la colaboración social, cultural e instuticional incidió también el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que destacó que se han conseguido importantes logros pero son muchos aún los retos pendientes. Además del corredor Atlántico, llamado a «transformar completamente las comunicaciones y la logística en León y Asturias, y fortalecer su economía», Álvarez Courel recordó que está aún pendiente la unión de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno, «en la que se sigue trabajando», para convertir la porpuesta en «una de las más importantes para el esquí en todo el país». Incidió en la importancia de la cordillera Cantábrica para el desarrollo del turismo, el deporte y el ocio.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega, no sólo insistió en que el corredor Atlántico es «imprescindible, no podemos quedar aislados y es fundamental para el crecimiento empresarial y social»; sino que puso en valor las obras de Gaudí en la provincia en un año de especial reclamo turístico con este atractivo en la provincia. Vega agradeció a las instituciones el apoyo a esta celebración.

'León para volver siempre' es el lema bajo el que este año se ha celebrado la presencia provincial en la feria de Gijón

También el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, llamó a abandonar el discurso pesimista sobre la situación y el futuro de León y luchar por el futuro, en lugar de dejar contagiarse por él.