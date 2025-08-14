Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dia sigue avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Castilla y León, con la apertura de un nuevo establecimiento en León. La tienda, ubicada en la calle Marqués de Fontiyuelo, 3, acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos de la capital, especialmente en el barrio de San Esteban y Padre Isla.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas este 14 de agosto cuenta con una sala de venta de 452 m2 y un surtido compuesto por cerca de 5.000 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Con esta nueva apertura, Dia abre su tienda número 9 en la provincia, alcanzando las cerca de 200 tiendas en toda la comunidad. Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Castilla y León, "con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera", indica la empresa en un comunicado.

Compra mejorada

El nuevo establecimiento leonés ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local. Así, la nueva tienda contará con 7 empleados, todos ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 h.